Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: CD Projekt RED nennt aktuelle Verkaufszahl

Das polnische Spieleunternehmen CD Projekt RED hatte Ende September die Erweiterung „Phantom Liberty“ für das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Im Rahmen des jüngsten Finanzberichtes haben die Verantwortlichen rund um Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz die aktuellsten Verkaufszahlen der Erweiterung enthüllt.

Phantom Liberty weiterhin erfolgreich

Demnach konnte „Phantom Liberty“ mittlerweile 4,3 Millionen Verkäufe erzielen, was einer Attach Rate von 20 Prozent entspricht. Dementsrechend hat jeder fünfte Besitzer von „Cyberpunk 2077“ auch den neuen Inhalt gekauft. In der ersten Verkaufswoche hatte die Erweiterung bereits drei Millionen Verkäufe übertroffen.

Derzeit bereitet CD Projekt RED auch die Veröffentlichung der „Cyberpunk 2077 Ultimate Edition“ vor, die sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung beinhaltet und bereits in der kommenden Woche auf den Markt kommen soll. Ab dem 5. Dezember 2023 kann man sich das Paket kaufen.

Das Entwicklerstudio hatte fast drei Jahre an „Phantom Liberty“ sowie dem umfangreichen Update 2.0 gearbeitet, nachdem der ursprüngliche Verkaufsstart des Rollenspiels mit gewaltigen technischen Problemen zu kämpfen hatte. Auf der PlayStation 4 und der Xbox One war der Titel nahezu unspielbar, woraufhin man selbst eine Geld-zurück-Aktion ins Leben rufte.

Doch mit „Phantom Liberty“ gelang es CD Projekt RED das negative Licht, in dem das Abenteuer stand, wieder zurechtzurücken. In der Zwischenzeit arbeitet ein Teil des Studios an einem entsprechenden Nachfolger, während viele Mitarbeiter zu dem nächsten „The Witcher“-Abenteuer übergegangen sind.

„Cyberpunk 2077“ schickt die Spieler in der Rolle von V nach Night City, um einen Chip zu stehlen, der einem Unsterblichkeit verspricht. Doch wie es in einer Megalopolis nun einmal ist, verläuft nicht immer alles nach Plan und so findet sich V in einem Abenteuer wieder, das sich der Söldner nie hätte vorstellen können.

