Cyberpunk 2077: Live-Action-Projekt mit Anonymous Content angekündigt

CD Projekt RED, das Studio hinter Spielen wie “Cyberpunk 2077”, hat eine Partnerschaft mit Anonymous Content angekündigt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Produktion eines Live-Action-Projekts, das in der Welt des 2020 veröffentlichten „Cyberpunk“-Titels angesiedelt ist.

In naher Zukunft werden Fans davon nicht viel sehen: Das nicht näher beschriebene Projekt mit einem Setting im “Cyberpunk”-Universum befindet sich noch ganz am Anfang. Nicht einmal ein Drehbuchautor wurde bisher gefunden.

“Das neue Projekt befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und ist derzeit auf der Suche nach einem Drehbuchautor, der eine brandneue Geschichte erzählen soll, die in der Welt von Cyberpunk 2077 spielt“, so CD Projekt in der heutigen Ankündigung.

Head of Television beteiligt

Wie sich der heutigen Ankündigung ebenfalls entnehmen lässt, werden Garret Kemble, Head of Television bei Anonymous Content, Entwicklungsleiter Ryan Schwartz und Chief Creative Officer David Levine direkt mit CD Projekt RED zusammenarbeiten. Das lässt eine TV-Serie vermuten, auch wenn es hinsichtlich der Art der Produktion keine Angaben gibt.

Einen Namen konnte sich Anonymous Content bereits mit den Emmy-prämierten Serien “True Detective” und “Mr. Robot” sowie mit den Filmen “The Revenant” und “Spotlight” machen.

Zu den aktuellen Serien von Anonymous Content gehören “Saint X” unter der Regie von Dee Rees, “Shantaram” mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle, “The Last Days of Ptolemy Grey” mit Samuel L. Jackson und Dominique Fishback sowie die zweite Staffel von “Random Acts of Flyness”.

Es folgen die vierte Staffel von “True Detective” mit Jodie Foster in der Hauptrolle, “Time Bandits” von Taika Waititi, “Disclaimer” mit Cate Blanchett und Kevin Kline in den Hauptrollen sowie “Savant” mit Jessica Chastain.

Nicht die erste Cyberpunk-Produktion jenseits des Spiels

Die heutige Produktion ist nicht der erste Auftritt des “Cyberpunk”-Universums in einem anderen Medium. Im September 2022 startete die Anime-Serie “Cyberpunk Edgerunners” auf Netflix und erwies sich sowohl für die Streaming-Plattform als auch für CD Projekt als äußerst erfolgreich.

Dies führte teilweise zu einem Anstieg der Verkaufszahlen von “Cyberpunk 2077”, was dem Erfolg der Serie zugeschrieben werden kann. Auch CD Projekts “The Witcher” ist auf Netflix äußerst erfolgreich.

Weitere Informationen zu “Cyberpunk 2077” und zur kürzlich veröffentlichten Erweiterung “Phantom Liberty”, in denen die Schauspieler Keanu Reeves und Idris Elba eine zentrale Rolle spielen, sind in unserer Themen-Übersicht zum Spiel zusammengefasst.

