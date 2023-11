Cyberpunk 2077: Schwer zu entdecken – Beste Easter Eggs wurden bisher nicht gefunden

In einem Podcast sprachen die Entwickler von CD Projekt unter anderem über die Art und Weise, wie Easter Eggs den Weg in "Cyberpunk 2077" fanden. Zudem wies Narrative Lead Marcin Blacha darauf hin, dass die besten Easter Eggs seiner Meinung nach noch nicht entdeckt wurden.

In einem aktuellen Podcast beantworteten die Entwickler von CD Projekt verschiedene Fragen der Community und gingen unter anderem auf das Thema Easter Eggs ein.

Wie CD Projekts Narrative Lead Marcin Blacha im Verlauf des Gesprächs anmerkte, gelang es den Spielerinnen und Spielern in „Cyberpunk 2077“ bisher nicht, die seiner Meinung nach besten Easter Eggs zu entdecken. Selbiges gilt laut Blacha übrigens für das Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ aus dem Jahr 2015.

Weiter führte der Narrative Lead aus, dass die besagten Easter Eggs schwer zu entdecken sind. Tipps möchte er der Community aber trotz allem keine geben. „Um ehrlich zu sein: Meine liebsten dieser kleinen lustigen Dinge, diese Easter Eggs, sind immer noch ein Geheimnis“, so Blacha.

„Soweit ich weiß, wurden sie noch nicht entdeckt. Sie sind wirklich sehr, sehr schwer zu entdecken. Deshalb werde ich nicht darüber sprechen.“

Wie werden Easter Eggs in der Entwicklung umgesetzt?

Auf die Art und Weise angesprochen, wie Easter Eggs umgesetzt werden, ergänzte Blacha: „Wenn wir über Easter Eaggs und all diese kleinen, lustigen Dinge im Spiel sprechen, ist es so, dass man es nicht wirklich planen kann. Es ist nicht so, dass wir eine Liste mit Easter Eggs haben und diese umsetzen.“

„Nehmen wir an, Sie entwickeln ein Spiel und man befindet sich im vierten Jahr. Du bist wirklich müde und dann hast du diese Idee und kannst dich nicht davon abhalten, sie umzusetzen. So entstehen Easter Eggs in unseren Spielen. Manchmal ist diese Idee so gut, dass sich noch andere dazugesellen und etwas Spektakuläres entsteht“, heißt es weiter.

Laut Co-Story-Director Tomasz Marchewka basieren Easter Eggs oftmals auf Filmen, Comics oder Videospielen, die die Entwickler mögen. Allerdings muss es den Entwicklern laut Marchewka bei Easter Eggs darum gehen, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Andernfalls bestehe nämlich die Gefahr, dass sich die Spielerinnen und Spieler von zu vielen Easter Eggs gestört und nicht mehr unterhalten fühlen.

Zu den Projekten, an denen CD Projekt aktuell arbeitet, gehören sowohl ein neuer „The Witcher“-Titel als auch ein Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“. Da sich die Projekte noch in der Konzeptphase befinden, sollte auf absehbar Zeit allerdings nicht mit Neuigkeiten gerechnet werden.

