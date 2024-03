Microsoft: Schwammige 700-Dollar-Xbox angekündigt

Microsoft bringt eine neue Konsole auf den Markt. Und es wird schwammig, womit diesmal nicht die Aussagen des Xbox-Chefs Phil Spencer gemeint sind. Vielmehr kam es zu einer Vereinigung zwischen der Xbox Series X und SpongeBob Schwammkopf.

Das Ergebnis ist eine kunterbunte und recht ansehnliche Konsole für alle jene, denen der schwarze Einheitslook der Standardversion nicht genügt. Allerdings hat es auch der Preis in sich.

Gelb, eckig und für 699,99 US-Dollar

Das Xbox Series X-Bundle in der “Nickelodeon All-Star Brawl 2 Special Edition” wird für 699 US-Dollar verkauft. Es beinhaltet eine neu gestaltete Konsole, einen kabellosen Controller und einen digitalen Download von “Nickelodeon All-Star Brawl 2”.

Den Angaben von Microsoft zufolge ist ab dem 7. März 2024 um 8 Uhr PST (hierzulande 17 Uhr) nur eine limitierte Anzahl an Exemplaren verfügbar. Der Verkauf erfolgt in den USA über einen Best Buy-Drop in der mobilen App des Händlers.

Die Xbox Series X wird als neue Sonder-Edition verkauft, allerdings nur in begrenzter Stückzahl.

„Ladet die Mobile-App von Best Buy herunter, stellt sicher, dass eure Benachrichtigung aktiviert sind und handelt schnell – sobald die Aktion live geht. Sie wird nur so lange erhältlich sein, wie der Vorrat reicht“, betont Katie Schroder, amerikanische Xbox-Channel-Marketing-Directorin, in einem Beitrag auf Xbox Wire.

Spieler in Deutschland gehen offenbar leer aus. Aber vielleicht landet die eine oder andere Spongebob-Konsole auch hierzulande auf eBay und Co.

Wie geht es mit Xbox-Hardware weiter?

Weitere Hardware-Veröffentlichungen folgen. Darauf verwies Microsoft in einem Xbox-Business-Update. Bestätigt wurden zugleich die vorangegangenen Gerüchte, dass einige First-Party-Spiele für die PS5 erscheinen werden.

Dazu gehören die folgenden Games:

Ergänzend möchten die Redmonder eine gänzlich neue Hardware auf den Markt bringen. Es gebe aufregende Neuheiten, die man in diesem Jahr vorstellen möchte, erklärte die Xbox-Präsidentin Sarah Bond. Ebenfalls werde das Unternehmen in die Roadmap der nächsten Generation investieren.

Wie die künftige Hardware nach den schwächelnden Xbox-Series-X/S-Verkäufen aussehen wird, ist weiterhin offen. Gerüchten zufolge könnte der Verzicht auf Disk-Laufwerke ein erster Schritt sein.

Und auch auf der offiziellen Webseite macht Xbox die digitale Zukunft schmackhaft. “Bereit, dich von der CD endgültig zu verabschieden?”, heißt es unter anderem. Passend dazu kamen längst Hinweise auf eine Xbox Series X als Digital-Edition in den Umlauf.

