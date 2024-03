No Rest for the Wicked: Reichlich Gameplay und Details zum neuen RPG der Ori-Macher

No Rest for the Wicked:

Den Start in das Wochenende versüßten uns die Entwickler der Moon Studios mit reichlich neuen Eindrücken und Details zu ihren kommenden Rollenspiel "No Rest for the Wicked". Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst.

Im letzten Monat räumten die Entwickler der Moon Studios ein, dass ihr neues Rollenspiel „No Rest for the Wicked“ noch etwas länger auf sich warten lässt. Um mehr Zeit für den finalen Feinschliff zu haben, verschoben die „Ori“-Macher das Projekt auf das zweite Quartal von Take-Two Interactives Geschäftsjahr 2024/2025 (1. Juli bis 30. September 2024).

Zum Abschluss der Woche stellten die Moon Studios ein 25 Minuten langes Video bereit, das uns nicht nur frische Eindrücke aus der Welt von „No Rest for the Wicked“ liefert. Zudem werden im Rahmen des Videos zahlreiche neue Details zum Fantasy-RPG genannt. In der Rolle von Cerin, der nach Isola Sacra reist, um die Pest zu bekämpfen, landet ihr nach einem Schiffbruch ohne Waffen und Ausrüstung an einer Küste.

Großen Wert legen die Entwickler laut eigenen Angaben auf eine abwechslungsreiche und stimmige Welt, die komplett per Hand entworfen wurde. Prozedural generierte Inhalte gibt es hier alsor nicht. Zudem versprechen die Moon Studios Tag- und Nachtzyklen mit dynamischem Wetter und eine interaktive Umgebung.

Zu den interaktiven Elementen gehören beispielsweise Kletterranken oder dünne Baumstämme, die es euch ermöglichen, höhere Bereiche zu erkunden oder reißende Flüsse zu überqueren.

Loot und Runen spielen eine wichtige Rolle

Rollenspieltypisch machen die Jagd nach Loot und neuer Ausrüstung in „No Rest for the Wicked“ einen großen Teil des Reizes aus. Die Beute wird zufällig in der Spielwelt verteilt, wodurch sich kein Durchlauf wie der letzte anfühlen soll. Die Qualität der Beute beziehungsweise der Ausrüstungsgegenstände wird in die folgenden Seltenheitsstufen unterteilt: Weiß, Blau, Lila und Gold.

Weiße Ausrüstung findet ihr zwar am häufigsten, könnt diese jedoch auch am einfachsten anpassen. Blaue Gegenstände sind seltener und bietet hohe Verzauberungswerte. Lila Ausrüstung wiederum bietet noch höhere Verzauberungswerte, ist aber mit einem negativen Attribut verflucht. Schließlich warten die goldenen Gegenstände, die euch einzigartige Verzauberungen bieten.

Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen Runen, die ihr anlegen könnt, um euren Charakter mit neuen Fertigkeiten zu versehen. Da „No Rest for the Wicked“ auf ein flexibles Klassen-System setzt, hindert euch laut Entwicklerangaben nichts daran, ungewöhnliche Charakter-Builds zu erschaffen. Hier kommt es laut den Moon Studios vor allem auf eure Kreativität an.

Eine weitere Besonderheit von „No Rest for the Wicked“ betrifft Sacrament, die Hauptstadt von Isola Sacra, und die Regionen der Spielwelt an sich. Indem ihr die Bewohner bei ihren Projekten unterstützt, beim Wiederaufbau von Städten helft oder bestimmte Missionen abschließt, nehmt ihr aktiv Einfluss auf die Weiterentwicklung der jeweiligen Gebiete.

Wenn ihr sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal besucht, stoßt ihr unter Umständen auf komplett neue Missionen und Belohnungen. Weitere Details zur Spielwelt von „No Rest for the Wicked“ und der spielerischen Umsetzung des Rollenspiels entnehmt ihr dem angehängten Video.

„No Rest for the Wicked“ erscheint zu einem bislang nicht näher konkretisierten Termin für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Der Early-Access-Start auf dem PC erfolgt am 18. April 2024.

