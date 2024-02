No Rest for the Wicked: 8 Minuten Gameplay zeigen ersten Bosskampf

No Rest for the Wicked:

Die Moon Studios und IGN präsentieren erstes Gameplay aus dem kommenden Action-Rollenspiel "No Rest for the Wicked". Somit kann man bereits einen Eindruck von dem Kampfsystem sowie einem Bossgegner erhalten.

Vor wenigen Monaten hatten die Moon Studios mit „No Rest for the Wicked“ ein neues Action-Rollenspiel angekündigt, das für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden soll. Ursprünglich sollte im kommenden Monat ein Early Access via Steam an den Start gehen. Doch kürzlich verschiebte man diesen nochmal um ein weiteres Quartal.

Blutig, rasant und actionreich

Dies bedeutet jedoch nicht, dass man uns nicht bereits einen Einblick in „No Rest for the Wicked“ gewährt. Die Kollegen von IGN haben die Chance erhalten, einen ersten Bosskampf aus dem Action-Rollenspiel zu präsentieren. Dementsprechend kann man sich das unten eingebundene Gameplay-Video anschauen und bereits einen Kampf gegen „Warrick the Torn“ erleben.

In „No Rest for the Wicked“ verschlägt es die Spieler auf die Isola Sacra, die eine ungeahnte Vertikalität bieten soll. Auch in dem Gameplay-Video kann man bereits erkennen, dass man trotz der isometrischen Perspektive klettern und springen kann, um auch an höhergelegene Punkte zu gelangen. Des Weiteren möchte man stets komplexe Charaktere mit tiefgreifenden Problemen präsentieren, die die Spieler angehen sollten. Versteckte Schätze und Geheimnisse dürfen selbstverständlich ebenso wenig wie überaus tödliche Kreaturen fehlen.

Das Kampfsystem wird sich auf präzise Eingaben und gutes Timing verlassen, sodass Button Masher wohl kaum Erfolg haben werden. Jedoch könnte der kooperative Mehrspieler, der für bis zu vier Spieler ausgelegt ist, bei etwaigen Problemen hilfreich sein und so manche unbedachte Eingabe ausgleichen.

Weitere Informationen zu „No Rest for the Wicked“ sollen am 1. März 2024 im Rahmen eines digitalen Showcases vorgestellt werden. Die Moon Studios hatten in der Vergangenheit mit „Ori and the Blind Forest“ sowie „Ori and the Will of the Wisps“ zwei Metroidvania-Titel veröffentlicht, die sich jeweils eine 90er Wertung ergattern konnten. Für das Action-Rollenspiel haben die Entwickler überaus hohe Ambitionen, da man dem Genre auch einen neuen Anstrich verschaffen möchte. Ob ihnen dies gelingt, kann man bereits dem folgenden Video entnehmen:

