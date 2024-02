No Rest for the Wicked: Neues Rollenspiel der Ori-Macher verschoben

No Rest for the Wicked:

Mit "No Rest for the Wicked" stellten die "Ori"-Macher der Moon Studios Ende des vergangenen Jahres ihr neuestes Projekt vor. Wie der Publisher Take-Two Interactive einräumte, werden sich interessierte Spielerinnen und Spieler allerdings noch etwas länger als ursprünglich gedacht gedulden müssen.

Im Dezember nutzten die Moon Studios, die Macher von „Ori and the Blind Forest“ beziehungsweise „Ori and the Will of the Wisps“, die The Game Awards 2023, um ihr neues Projekt vorzustellen.

Nach den beiden gefeierten Metroidvania-Abenteuern entsteht bei den Moon Studios derzeit ein Action-Rollenspiel, das den Namen „No Rest for the Wicked“ trägt. Nachdem es in der offiziellen Ankündigung hieß, dass der neue Titel der Moon Studios im ersten Quartal 2024 in den Early-Access auf Steam starten und etwas später erscheinen sollte, räumte der Publisher Take-Two Interactive nun ein, dass sich die wartenden Spielerinnen und Spieler ein wenig länger gedulden müssen.

Demnach benötigen die Entwickler noch etwas mehr Zeit, was dazu führt, dass der Early-Access-Start nun im zweiten Quartal von Take-Two Interactives Geschäftsjahr 2024/2025 (1. Juli bis 30. September 2024) erfolgt.

„Es wurde um ein Quartal verschoben. Wie immer werden wir etwas verschieben, wenn wir das Gefühl haben, dass wir ihm etwas mehr Glanz verleihen möchten, damit es das Beste ist, was es sein kann, und ein noch erstaunlicheres Erlebnis für die Verbraucher bietet“, so Take-Two-CEO Strauß Zelnick.

Action-RPG erscheint auch für die Konsolen

Auch wenn die Early-Access-Phase von „No Rest for the Wicked“ lediglich auf dem PC stattfinden wird, werden die Konsolen ebenfalls mit dem neuen Action-RPG der Moon Studios versorgt. In der offiziellen Ankündigung wiesen die Entwickler darauf hin, dass wir uns auf ein blutiges, isometrisches Rollenspiel einstellen dürfen, in dem es auf eine strategische Vorgehensweise und schnelle Reaktionen gleichermaßen ankommt.

Des Weiteren stellen uns die Moon Studios eine lebendige Spielwelt mit spannenden Geschichten und komplexen NPCs in Aussicht, die wiederum allerlei Quests für uns bereithalten.

Auch Spielerinnen und Spieler, die eine Spielwelt gerne nach Geheimnissen und optionalen Inhalten oder besonders mächtigen Widersachern durchforsten, kommen laut Entwicklerangaben auf ihre Kosten.

Wer sich den Herausforderungen in der Welt von „No Rest for the Wicked“ nicht alleine stellen möchte, kann dank des kooperativen Multiplayers mit Gruppen ins Gefecht ziehen, die aus bis zu vier Abenteurern bestehen. Wie es im vergangenen Frühjahr hieß, verfolgen die Moon Studios mit ihrem neuen Werk nicht weniger als das Ziel, das Genre der Action-Rollenspiele zu revolutionieren.

„Unser nächstes Projekt wird ein entscheidender Moment für Moon sein. Entweder gelingt es uns, das ARPG-Genre zu revolutionieren oder wir werden langsam in der Ferne verblassen. Obwohl das furchteinflößend sein sollte, liebe ich die Herausforderung! Diablo, PoE, etc.: Wir kommen euch holen! Möge der Beste gewinnen“, so das Studio im März 2023.

„No Rest for the Wicked“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

