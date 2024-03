No Rest For The Wicked: Gameplay-Overview stellt uns das neue RPG der Ori-Macher vor

No Rest For The Wicked:

Mit "No Rest For The Wicked" entsteht bei den "Ori"-Entwicklern der Moon Studios ein Action-Rollenspiel, das für frischen Wind im Genre sorgen soll. Ein in dieser Woche veröffentlichter Gameplay-Overview stellt uns das RPG etwas näher vor.

Auf den The Game Awards 2023 im letzten Dezember stellten die Moon Studios, die kreativen Köpfe hinter der gefeierten „Ori“-Franchise, mit „No Rest For The Wicked“ ihr neuestes Projekt vor.

Spielerisch haben wir es hier mit einem Action-Rollenspiel zu tun, mit dem die Entwickler laut eigenen Angaben für frischen Wind im Genre sorgen möchten. In dieser Woche nutzte das Studio den Future Games Show Spring Showcase 2024, um einen neuen Gameplay-Overview zu „No Rest For The Wicked“ zu veröffentlichen.

Mit dem Video stellen uns die Entwickler die spielerische Umsetzung des Action-Rollenspiels etwas näher vor. Zudem steht ein kommentiertes Gameplay-Video bereit, in dem die Moon Studios auf die Besonderheiten von „No Rest For The Wicked“ eingehen.

Entwickler verzichten auf prozedural generierte Inhalte

Wie die Moon Studios versprechen, dürfen wir uns in dem Action-Rollenspiel auf eine abwechslungsreiche und mit allerlei Geheimnissen versehenen Welt freuen. Großen Wert legen die Entwickler dabei auf die Tatsache, dass die Welt komplett von Hand erschaffen wurde. Auf prozedural generierte Inhalte hingegen verzichteten die Moon Studios komplett.

Ein weiteres tragendes Element von „No Rest For The Wicked“ ist das flexible Klassen-System. Dieses bietet euch die Möglichkeit, euren Helden beziehungsweise eure Heldin mit Runen zu versehen. Mittels der Runen wird es euch ermöglicht, eurer Kreativität bei der Charakter-Erstellung und der Verbesserungen eure Builds freien Lauf zu lassen.

Auch ungewöhnliche Builds, wie sie in anderen Rollenspielen nicht zu finden sind, sind laut den Moon Studios möglich.

Kampagne lässt sich auch offline spielen

Ein weiteres interessantes Detail zu „No Rest For The Wicked“ lieferten uns die Moon Studios in der letzten Woche. So gaben die Entwickler bekannt, dass ihr die Kampagne des Action-Rollenspiels auch alleine und offline spielen könnt. Auf einen Online-Zwang wie beispielsweise bei „Diablo 4“ verzichteten die Moon Studios bewusst.

„Auch wenn Wicked von Grund auf für den Multiplayer-Modus entwickelt wurde, wollten wir nicht, dass das Offline-Spielen wie ein zweiter Gedanke wirkt. Wir möchten, dass die Leute auch unterwegs spielen können, wenn die Verbindungsqualität nicht immer ideal ist“, hieß es dazu.

„No Rest For The Wicked“ erscheint 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu No Rest for the Wicked.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren