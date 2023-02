Embracer: Crystal Dynamics und Eidos Montreal sollen bis 2028 fünf AAA-Spiele veröffentlichen

Crystal Dynamics und Eidos Montreal gehören mittlerweile zur Embracer Group, nachdem Square Enix die beiden Studios im vergangenen Jahr veräußerte. Nach der Übernahme wurden offenbar fleißig Pläne für künftige Produktionen geschmiedet. So heißt es heute, dass Crystal Dynamics und Eidos Montreal bis zum 31. März 2028 fünf neue Triple-A-Spiele veröffentlichen werden.

Für die Bestätigung sorgte Lars Wingefors, CEO von Crystal Dynamics und der Eidos-Muttergesellschaft Embracer, im Rahmen der Präsentation der neusten Quartalsergebnisse.

Wingefors definierte Triple-A-Spiele als solche Produktionen, die auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklungsphase mehr als 100 Vollzeitentwickler beanspruchen. Zudem müssen sie über ein nennenswertes oder beträchtliches Marketingbudget verfügen und voraussichtlich auf mindestens zwei Millionen Verkäufe kommen. Und sollte ein externen Partner für die Finanzierung sorgen, muss Embracer einen nennenswerten wirtschaftlichen Nutzen haben.

Tomb Raider, Deus Ex und mehr

Eines dieser Projekte dürfte das „Tomb Raider“-Spiel von Crystal Dynamics sein, das in Zusammenarbeit mit Amazon entsteht. Auch „Perfect Dark“, eine gemeinsame Entwicklung des Xbox-Studios The Initiative und Crystal Dynamics, könnte in diese Kategorie fallen. Bei Eidos Montreal soll sich zudem ein neues „Deus Ex“ in Arbeit befinden.

Die Embracer Group übernahm Crystal Dynamics und Eidos Montreal zum Preis von 300 Millionen Dollar. Abgeschlossen wurde der Deal im August des vergangenen Jahres. Auch bekannte Marken wie „Tomb Raider“, „Deus Ex“ oder „Legacy of Kain“ waren Bestandteil des Deals. Gleiches gilt für Klassiker wie „Thief“ oder „Gex“ aus dem Backkatalog.

Vor dem Abschluss der Übernahme erklärte Embracer, dass die Veröffentlichung von Fortsetzungen, Remakes, Remasters, Spin-Offs und mehr für die IPs von Crystal Dynamics und Eidos Montreal in Betracht gezogen wird.

Insgesamt setzt die Embracer Group auf eine schiere Masse. Bis Anfang 2026 möchte das Unternehmen mehr als 230 Spiele auf den Markt bringen, darunter 25 AAA-Produktionen.

Zusätzlich zu den fünf Titeln von Crystal Dynamics und Eidos Montreal werden in den nächsten Jahren acht Spiele von Gearbox Entertainment, elf von Saber Interactive, sechs von Plaion und eines von THQ Nordic erwartet.

