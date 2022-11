Legacy of Kain: Crystal Dynamics ist von der Resonanz überwältigt

Crystal Dynamics startete vor einigen Wochen eine Umfrage zur „Legacy of Kain“-Reihe und deutete damit an, dass der Entwickler herausfinden möchte, ob die Spieler noch an dieser Marke interessiert sind.

Und das Interesse scheint enorm zu sein, was Crystal Dynamics zufolge zu einer „überwältigenden Resonanz“ auf die Umfrage führte. In der Regel würden an einer solchen Umfrage ein paar tausend Leute teilnehmen. Im Fall von „Legacy of Kain“ waren es jedoch mehr als 100.000.

„Wir wollten von der Community wissen, wonach die Spieler suchen, wenn wir das Land Nosgoth und unsere ikonische IP, Legacy of Kain, wieder aufgreifen“, so Phil Rogers, CEO von Crystal Dynamics und Eidos, während des Earnings Call der Muttergesellschaft Embracer Group.

Er erklärte weiter: „In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass Umfragen normalerweise zwischen 1.000 und 3.000 Antworten erhalten. Aber als wir die Leute nach Legacy of Kain gefragt hatten, bekamen wir über 100.000 Antworten.“

Crystal Dynamics bedankt sich für die Mühe

Von 73.000 Teilnehmern wurde die Umfrage komplett ausgefüllt. Entsprechend möchte sich Crystal Dynamics bei allen Spielern bedanken, die sich durch die Fragen gearbeitet haben, da „die Umfrage ziemlich umfangreich war“.

„Wir haben gesehen, wie die Nachricht von unserer Umfrage über soziale und Presseplattformen geteilt wurde. Und wir hatten wirklich das Gefühl, dass dies ein großartiger Weg war, um die leidenschaftliche Fangemeinde dieser legendären PC- und Konsolenspielserie neu zu entfachen“, so Rogers weiter.

Gleichzeitig möchte er den Spielern versichern, dass die Stimmen der Community laut und deutlich gehört werden. Das Unternehmen werde die Spieler „auch in Zukunft auf dem Laufenden halten, was für Möglichkeiten für Legacy of Kain bestehen.“

Die hohe Resonanz ist durchaus erwähnenswert, da die Serie seit fast zwei Jahrzehnten quasi inaktiv ist. Gestartet wurde sie im Jahr 1996 mit „Blood Omen: Legacy of Kain“, bevor 2003 mit „Legacy of Kain: Defiance“ das vorläufige Ende erfolgte.

