Tomb Raider IV: Entwickler streuen Hinweis auf ein mögliches Remaster

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte auch "Tomb Raider IV: The Last Revelation" in Form einer überarbeiteten Neuauflage zurückkehren. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis versteckte Aspyr in "Tomb Raider I-III Remastered".

Mit „Tomb Raider I-III Remastered“ erschienen in der vergangenen Woche Umsetzungen der ersten drei „Tomb Raider“-Titel, denen die Entwickler von Aspyr diverse Verbesserungen spendierten.

Offenbar wird es bei den Neuauflagen der ersten drei Abenteuer von Lara Croft nicht bleiben. Stattdessen versteckte Aspyr in „Tomb Raider I-III Remastered“ einen Hinweis auf das nächste Projekt, das das Studio plant. Die Rede ist von einem möglichen Remaster zu „Tomb Raider IV: The Last Revelation“.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte ein kleines Easteregg, das die Spielerinnen und Spieler entdeckten. Im Detail geht es um den Bildschirm eines Radars, der mit dem 14. Februar 2024 zum einen den Releasetermin von „Tomb Raider I-III Remastered“ enthält.

Darüber hinaus sind auf dem Bildschirm die Koordinaten von Gizeh zu finden. Die ägyptische Stadt, in der „Tomb Raider IV: The Last Revelation“ spielte.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

In vereinzelten Levels der Neuauflagen von „Tomb Raider II“ und „Tomb Raider III“ entdeckte die Community ebenfalls Hinweise auf weitere Remaster beziehungsweise Verweise auf die Wünsche der Anhängerschaft. Auch wenn eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Aspyr noch aussteht, dürfte sich schon jetzt voraussagen lassen, welche Verbesserungen ein mögliches Remaster von „Tomb Raider IV“ zu bieten hat.

Hier für müssen wir lediglich einen Blick auf die Neuauflagen zu den ersten drei Teilen werfen. Zum einen lieferten uns die Entwickler von Aspyr eine generalüberholte Grafik mit überarbeiteten Texturen, ganz neuen Effekten, verbesserten Animationen und natürlich einer höheren Auflösung.

Darüber hinaus wurden eine optionale modernere Steuerung geboten. Auch die Unterstützung des Trophäen- beziehungsweise Achievement-Features war in „Tomb Raider I-III Remastered“ mit von der Partie.

Sollten sich die Gerüchte um das Remaster von „Tomb Raider IV: The Last Revelation“ bewahrheiten, dürfte die Überarbeitung wohl ähnlich ausfallen. Warten wir die offizielle Ankündigung durch die Entwickler ab.

„Tomb Raider I-III Remastered“ erschien letzte Woche für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Wie die internationale Spielepresse die Neuauflagen aufnahm, erfahrt ihr hier.

