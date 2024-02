Tomb Raider: Artwork zeigt modernisierte Lara Croft

Crystal Dynamics arbeitet an einem neuen "Tomb Raider". Einmal mehr stellt sich Lara Croft darin gefährlichen Abenteuern. Und dank eines Artworks erhalten Fans einen Eindruck davon, wie die neue Version der Ikone aussehen könnte.

Lara Croft begleitet (nicht nur) Spieler seit fast drei Jahrzehnten. Das erste “Tomb Raider” kam 1996 für Sega Saturn, DOS und PlayStation auf den Markt. Schon aus Altersgründen werden viele der heutigen Gamer den damaligen Klassiker verpasst haben.

Das gestern veröffentlichte “Tomb Raider 1-3 Remastered” bietet eine gute Gelegenheit, die erste drei Teile nachzuholen.

Doch die Reihe ist längst nicht am Ende und das nächste Abenteuer der abenteuerlustigen Protagonistin Lara Croft steht in Zusammenarbeit mit Amazon Games mehr oder weniger in den Startlöchern.

Es werde das „größte und umfangreichste Spiel“, hieß es schon Ende 2022. Während der Termin noch aussteht, melden sich die Entwickler von Crystal Dynamics mit einem Artwork zurück.

Lara Croft zeigt sich reichlich bewaffnet

Das Artwork präsentiert die ikonische Heldin im gewohnten “Tomb Raider”-Stil und bewaffnet mit zwei Colt-Pistolen. Sie trägt ihr charakteristisches blaues Tanktop und kurze Shorts. Die Szene zeigt die Protagonistin offenbar in Vorbereitung auf den Kampf gegen einen Tyrannosaurus, der auf der Webseite von “Tomb Raider” ebenfalls entdeckt werden kann.

Ordentlich bewaffnet und knapp bekleidet: So kennen Spieler Lara Croft seit Jahrzehnten. (Bildquelle: Crystal Dynamics/tombraider.com)

Das Artwork ist Teil der “Society of Raiders”-Kampagne, die Fans dazu einlädt, einen Newsletter zu abonnieren und die neusten Informationen zu “Tomb Raider” aus erster Hand zu bekommen. “Mitglieder erhalten sofortigen Zugriff auf Hintergrundbilder, den Tomb Raider-Newsletter und mehr”, heißt es dazu.

Aktuell gibt es nur wenige Informationen über das kommende Lara-Croft-Spiel. Allerdings könnte noch mehr kommen: Vor einiger Zeit wurde berichtet, dass Amazon eine neue Live-Action-Serie plant und die Rechte an “Tomb Raider” im Jahr 2022 für angeblich 600 Millionen US-Dollar erworben hat.

Später meldete sich die Autorin des „Tomb Raider“-Reboots von 2013 zu Wort:

Zunächst können sich Spieler mit den Anfängen der Reihe beschäftigen und in “Tomb Raider 1-3 Remastered” eintauchen. Im PlayStation Store kostet das Paket 29,99 Euro. Mit einem Score von 4,65 sind PSN-User weitgehend zufrieden. Und auch die ersten Tests liegen vor.

