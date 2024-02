Tomb Raider 1-3 Remastered: So lautet das Urteil der internationalen Presse

Seit gestern ist das Remaster der ersten drei „Tomb Raider“-Titel erhältlich. Crystal Dynmaics hat im Rahmen der Neuveröffentlichung die Spiele umfassend überarbeitet und in die neue Generation gebracht. Die ersten Test-Berichte liegen vor.

Gemischte Stimmen auf Metacritic

Auf der Bewertungsplattform Metacritic erreicht „Tomb Raider 1-3 Remastered“ einen Metascore von 78/100 Punkten.

Das Magazin PlayStation Universe meint: „Tomb Raider 1-3 Remastered mit Lara Croft ist eine großartige Sammlung einiger der besten Abenteuerspiele der PlayStation 1. Egal, ob ihr ein Neuling oder ein altgedienter Fan seid, die Spiele sind nach wie vor äußerst unterhaltsam und herausfordernd. Und die zusätzlichen Verbesserungen sind wirklich beeindruckend“. Dafür gab es einen 90er-Score.

Finger Guns vergibt eine 80er-Wertung und begründet sie wie folgt: „Tomb Raider 1-3 Remastered hat das Alte verjüngt und in ein neues Gewand gekleidet. Die visuelle Neugestaltung ist eine hervorragende Arbeit an einer Serie, die den Test der Zeit bestanden hat. Auch wenn die Kamera und die moderne Steuerung dem Spieler Steine in den Weg legen können und vielleicht nicht zu einem Spiel dieser Ära passen, sollte man sich den Spaß und die Freude am Wiedereinstieg nicht entgehen lassen.“

Doch genau diese veralteten Elemente werden vom Magazin GamingBolt scharf kritisiert und mit 60 Punkten abgestraft: „Tomb Raider 1-3 Remastered bietet einen ansprechenden neuen visuellen Stil, behält aber alle frustrierenden Mechanismen der Originale bei. Hardcore-Fans werden es wahrscheinlich genießen, aber es ist nicht für jeden.“

Die Entwickler blieben den Originalen treu und brachten gleichermaßen eine frische Grafik in die Klassiker.

Die Diskussion, welche Elemente eines Spiels beibehalten und inwiefern Inhalte modernisiert werden sollten, ist ein großer Streitpunkt in der Gaming-Szene. Im Rahmen des Remakes von „Resident Evil 4“ wurde der Retro-Titel zum Beispiel komplett überarbeitet und trotzdem von Kritikern und Fans gefeiert. „Tomb Raider 1-3 Remastered“ hingegen ist jedoch ein Remaster. Welche Unterschiede es gibt, fasst unser Special zusammen.

Auch auf der Plattform Steam zeichnet sich ein ähnliches Bild wie bei Metacritic. 87 Prozent der über 1.000 Nutzerrezensionen empfehlen „Tomb Raider 1-3 Remastered“ weiter. Neben dem PC ist der Titel ebenfalls für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

