Battlefield Next: Das größte Team der Seriengeschichte – EAs CEO liefert Status-Update

Battlefield Next:

Bekanntermaßen arbeiten DICE und weitere Teams derzeit an der Zukunft der "Battlefield"-Reihe. Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen lieferte uns Electronic Arts' CEO Andrew Wilson ein kleines Status-Update.

Nachdem DICE und EA bekannt gaben, dass mit der siebten Season ein Schlussstrich unter „Battlefield 2042“ gezogen wird, liegt der interne Fokus mittlerweile voll und ganz auf der Zukunft der Reihe.

Wie wir seit dem letzten Sommer wissen, möchte Electronic Arts den Shooter zu alter Stärke zurückführen und ein vernetztes Ökosystem aufbauen, das mehrere „Battlefield“-Titel umfasst. Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts lieferte uns EAs CEO Andre Wilson ein kurzes Status-Update zum nächsten „Battlefield“-Projekt.

Zum einen wies Wilson darauf hin, dass derzeit nicht weniger als das größte Team der Seriengeschichte am neuen „Battlefield“ arbeitet. Zudem machen die Entwickler entsprechende Fortschritte und werden laut Wilson einen „hochwertigen Live-Service-Titel“ abliefern.

Wilson freut sich auf die Zukunft der Battlefield-Reihe

Die aktuelle Entwicklung und seine Eindrücke beschrieb Wilson wie folgt: „Dies ist das größte Battlefield-Team in der Franchise-Geschichte. Vor ein paar Wochen war ich bei den Mannschaften zu Besuch und ich könnte kaum gespannter sein auf das, was sie gezeigt haben und was wir spielen konnten.“

Im weiteren Verlauf seines Statements ergänzte Wilson: „Ich habe gerade viel Zeit mit dem gesamten Battlefield-Team verbracht und gespielt, was sie gerade aufbauen, und es wird ein weiterer großartiger Live-Service.“ Um die Zukunft der „Battlefield“-Reihe kümmern sich derzeit mehrere Studios.

So wird DICE beim Vorhaben, „ein Battlefield-Universum mit vernetzten Multiplayer-Erlebnissen und Einzelspieler-Erlebnissen zu erschaffen“, von Ripple Effect, Criterion Games und EA Motive unterstützt.

Bläst EA zum Angriff auf Call of Duty?

Wie der bekannte Insider Tom Henderson im Februar berichtete, verfolgt EA mit „Battlefield“ ambitionierte Pläne. Sogar von einem Angriff auf die „Call of Duty“-Reihe sprach Henderson. Zum einen wollte der Insider in Erfahrung gebracht haben, dass derzeit mehrere „Battlefield“-Titel parallel entstehen.

Auch unbestätigte Details zum neuen Hauptableger lieferte er uns. Laut Henderson dürfen wir uns hier unter anderem auf Matches mit bis zu 64 Spielerinnen und Spielern freuen. Von einem neuen Zerstörungssystem und einem Vier-Klassen-System, das zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren soll, war ebenfalls die Rede.

Weiter hieß es, dass das neue „Battlefield“ genau wie „Call of Duty“ von einem Battle-Royal-Shooter begleitet wird. Für die Entwicklung soll Ripple Effect verantwortlich sein. Unterstützt wird das Team bei der Umsetzung von Byron Beede, der zuvor an Live-Service-Erfahrungen für “Call of Duty” gearbeitet hat.

Offen ist leider weiterhin, wann EA ein Einsehen mit der wartenden Community haben und die nächsten „Battlefield“-Projekte offiziell enthüllen wird.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Battlefield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren