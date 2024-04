Battlefield 2042: Season 7 war die Letzte – Fokus jetzt auf der Zukunft

Über zwei Jahre lang hat EA DICE den Online-Shooter „Battlefield 2042“ mit regelmäßigen Updates unterstützt. Dadurch hat das Entwicklerteam nicht nur den anfangs miserablen technischen Zustand verbessert, sondern auch regelmäßig neue Inhalte eingeführt.

Die letzte Season, gestartet am 19. März, trägt den Titel „Turning Point“ und führte unter anderem die „Hafen“-Karte ein. Zusätzlich gab es drei neue Waffen und einen Battle Pass.

Nun ist Schluss: Wie Electronic Arts heute bestätigte, war Season Nummer sieben die Letzte.

Nach dem Ende der siebten Season folgt also keine weitere mehr. Dennoch werden die Entwickler darüber hinaus neue Herausforderungen, Events, Modi und mit laufenden Wartungsarbeiten unterstützen.

Demzufolge liegt der Fokus ab sofort voll auf der Zukunft: „Wir wissen, dass diese Nachricht vielleicht enttäuschend ist. Aber als wir uns angesehen haben, was die Zukunft der Serie erfordert, wurde klar, dass es für uns an der Zeit ist, unsere Ressourcen und unseren Fokus zu verlagern, um uns voll und ganz dem zu widmen, was als nächstes kommt.“

Motive Studios bauen ein Team für Battlefield auf

Im Anschluss spricht EA von einer „ehrgeizigen Vision“, das Potenzial des klassenbasierten Squadplays und der spannenden Kämpfe zu nutzen. Dafür baut das Motive Studio ein Team auf, das sich der Shooter-Reihe widmet.

Am Ende heißt es: „Battlefield 2042 war ein wichtiges Kapitel der Serie, die wir alle kennen und lieben, und euer Feedback hat uns dabei geholfen, dieses Spiel zu etwas Besonderem zu machen und gleichzeitig das Fundament für die Zukunft zu legen.“

General Manager Byron Beede freut sich schon auf den Tag, an dem EA euch Informationen zum kommenden Ableger mitteilen kann.

Anfang Februar berichteten wir: EA möchte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Ein paar Wochen später war von einer Free-2-Play-Strategie die Rede, wobei sich der Publisher wohl an „Call of Duty“ orientiert. Eine Stellenanzeige wies zudem auf die „realistischsten Zerstörungseffekte“ der Industrie ab.

