Battlefield 2042: Termin und Trailer zu Saison 7 „Turning Point“

Der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ startet in Kürze in die mittlerweile siebte Saison. Unter dem Namen „Turning Point“ wird euch DICE einmal mehr zahlreiche Inhalte bieten, die ihr ab dem 19. März 2024 freischalten könnt.

Willkommen in der chilenischen Wüste

Unter anderem werden zwei neue Karten zur Verfügung stehen. Einerseits werden euch auf „Hafen“ actionreiche Häuserkämpfe erwarten und andererseits wird „Stadion“ einen von Kämpfen gezeichneten Look erhalten. „Hafen“ wird einen in die Atacama-Wüste schicken, in der die Bergbaustadt El Alicanto gelegen ist. Die Zerstörung kann sowohl zu eurem Vorteil als auch euren Nachteil sein.

Darüber hinaus werden drei neue Waffen ins Spiel kommen. Zukünftig könnt ihr euch mit der SCZ-3-MP, dem AK 5C sowie dem DFR Strife in die Schlachten stürzen. In einem zukünftigen Saison-Update soll auch der XFAD-4-Draugr-Bomber hinzugefügt werden, damit man auch aus der Luft die Front kontrollieren kann.

Im neuen Battle Pass werden einmal mehr 100 Stufen voller kostenloser und Premium-Inhalte zu finden sein. Darunter finden sich ebenfalls neue Waffen, ein neues Gadget und XP-Booster. Somit kann man sich erneut auf den verschiedenen Karten austoben, die neuen spielerischen Möglichkeiten austesten und beweisen, wer auf dem Schlachtfeld die Hosen anhat.

Wer „Battlefield 2042“ nicht besitzt, kann sich den Multiplayer-Shooter noch einmal etwas ausgiebiger anschauen. Vom 21. bis zum 24. März 2024 wird Electronic Arts ein kostenloses Testwochenende veranstalten. Somit kann man pünktlich zum Saisonstart den Shooter auf Herz und Nieren testen.

„Battlefield 2042“ erschien im November 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Damals konnte man keinen sonderlich guten Start hinlegen, da der Multiplayer-Shooter mit technischen Problemen zu kämpfen hatte und sowohl die Kritiker als auch die Spieler nicht vollends von seinen Qualitäten überzeugen konnte. Seitdem bemühen sich die Entwickler den Wünschen der noch verbliebenen Community gerecht zu werden und das Ruder noch einmal herumzureißen.

Ob dies auch mit „Turning Point“ gelingt, kann man vielleicht bereits in dem offiziellen Gameplay-Trailer erkennen. Weitere Details finden sich auf der offiziellen Seite.

