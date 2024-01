Battlefield Next: Zielt auf die „realistischsten Zerstörungseffekte“ der Industrie ab

Battlefield Next:

Trotz diverser Updates und Verbesserungen, die auf Basis des Community-Feedbacks vorgenommen wurden, konnte der Shooter „Battlefield 2042“ die in ihn gesteckten Erfahrungen weder spielerisch noch kommerziell erfüllen.

Die Verantwortlichen von DICE beziehungsweise EA zogen aus dieser Entwicklung entsprechende Konsequenzen und kündigten im vergangenen Sommer an, dass die „Battlefield“-Reihe nach dem enttäuschenden Abschneiden von „2042“ komplett neu aufgestellt wird. Zu den Studios, die aktuell an der Zukunft von „Battlefield“ mitwirken, gehört Ripple Effect.

Bereits im letzten Jahr bestätigte EA, dass das in Los Angeles ansässige Studio an einer Singleplayer-Erfahrung im „Battlefield“-Universum arbeitet. Einer aktuellen Stellenausschreibung von Ripple Effect lässt sich entnehmen, dass das Studio derzeit nach einem erfahrenen Senior 3D Artist sucht und ambitionierte Ziele verfolgt.

Demnach soll das nächste „Battlefield“ nicht weniger als die bisher „realistischsten Zerstörungseffekte der Industrie“ bieten.

Zudem sollen mögliche Bewerber Ripple Effect dabei unterstützen, „kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Technologien voranzutreiben“.

Auch DICE und Criterion arbeiten an Battlefield

Wann wir mit weiteren Details oder gar der offiziellen Enthüllung des neuen „Battlefield“-Projekts von Ripple Effect rechnen dürfen, ist weiterhin unklar. Bisher spricht das Studio lediglich davon, dass ein „völlig neues Battlefield-Erlebnis“ geplant ist, „das die Grundlagen der Serie ergänzen und auf ihnen aufbauen wird“.

Während Ripple Effect an einer Singleplayer-Erfahrung arbeitet, kümmern sich die Serienschöpfer von DICE um die Zukunft der Multiplayer-Komponente. Unterstützt werden die Entwickler von DICE vom britischen Studio Criterion Games („Need for Speed: Unbound“). Dieses wirkt zukünftig ebenfalls an der „Battlefield“-Reihe mit.

Im Zuge der damaligen Geschäftszahlen verlor EAs CEO Andrew Wilson im Sommer 2023 ein paar Worte über die Zukunft der „Battlefield“-Marke. Wie es hieß, möchte EA die Reihe „mit einem vernetzten Ökosystem neu aufbauen und komplett neu definieren“. Genau wie Activision bei „Call of Duty“ setzt EA bei „Battlefield“ mittlerweile auf einen Multi-Studio-Ansatz.

Somit arbeiten derzeit gleich mehrere Studio an zukünftigen „Battlefield“-Erfahrungen. Geplant sind laut EA sowohl klassische Multiplayer-Inhalte als auch narrative Erfahrungen sowie Live-Service-Elemente.

Die konkrete Ankündigung neuer „Battlefield“-Projekte lässt aber weiterhin auf sich warten.

