Battlefield 2042: EA-Shooter noch nicht am Ende – Season 7 bestätigt

Auch im Jahr 2024 wird Electronic Arts den jüngsten "Battlefield"-Ableger unterstützen. Die Verantwortlichen kündigten nämlich am gestrigen Donnerstag die siebte Season an.

Der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ hatte einen äußerst holprigen Start und wurde von vielen früh abgeschrieben. Im Laufe der Zeit hat EA DICE den Zustand jedoch massiv verbessert. Nicht nur unzählige Bugs haben die Entwickler behoben, sondern auch gern gesehene Gameplay-Funktionen eingeführt. So kam beispielsweise im Januar dieses Jahres das altbewährte Klassensystem zurück.

Zwei Jahre nach dem Release blicken die Spieler auf sechs Seasons zurück. Jede davon führte eine neue Map, Waffen, Fahrzeuge und andere neue Inhalte ein.

Seit gestern wissen wir nun: Die Unterstützung geht weiter! Über Twitter/X bestätigte EA die siebte Season für den Shooter. Starten wird sie im März 2024.

Mindestens zwei neue Maps

„Es wird eine gewaltige Saison, vollgepackt mit einer ganzen Ladung neuer Inhalte… einschließlich Karten!“, steht unter anderem im Beitrag.

Interessanterweise ist hier von „Karten“ und nicht „einer Karte“ die Rede. Demnach könnt ihr euch auf mehr als nur eine Map einstellen, wie es bisher immer der Fall war.

Bis es so weit ist, könnt ihr das Ingame-Event „Holiday Protocol“ genießen. Es läuft vom 12. Dezember bis zum 9. Januar. Hierbei könnt ihr euch ein paar weihnachtliche Belohnungen verdienen.

Im genannten Zeitraum sind folgende vier Modi spielbar:

Rapid Strike: Eine Hardcore-Erfahrung, die hohen Realismus bietet.

Eine Hardcore-Erfahrung, die hohen Realismus bietet. Attack of the Elves: Weihnachtsmänner treten gegen verrückt gewordene Elfen an.

Weihnachtsmänner treten gegen verrückt gewordene Elfen an. Infantry Conquest Chaos: Eroberung ohne Fahrzeuge und schnellerer Zielerfassung.

Eroberung ohne Fahrzeuge und schnellerer Zielerfassung. Pondhawk Superiority: Zieht mit einem Enterhaken, einer Handfeuerwaffe und wahlweise C5 oder einem Raketenwerfer in den Kampf.

An einem neuen „Battlefield“-Ableger wird mit Sicherheit ebenfalls schon gearbeitet. Neben der Multiplayer-Komponente ist wieder mit einer Singleplayer-Kampagne zu rechnen. EA DICE soll hierbei Unterstützung leisten. Zudem arbeitet ein Großteil von Criterion Games in Zukunft an der „Battlefield“-Reihe.

