Battlefield 2042: Patch 3.2 inkl. Klassensystem steht zum Download bereit

Der langerwartete Patch 3.2 für "Battlefield 2042" ist endlich erschienen! DICE hat mit dem neuesten Update unter anderem das Klassensystem in den Shooter gebracht.

Es ist an der Zeit. DICE hat dem Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ ein umfangreiches Update verpasst und damit das grundlegende Spielsystem überarbeitet, um einen der größten Kritikpunkte aus der Welt zu schaffen.

Ein klassisches Battlefield-Gefühl?

Ab sofort steht ein Klassensystem zur Verfügung, das die bisherigen Spezialisten den bekannten „Battlefield“-Klassen zuteilt. Demnach kehren der Assault, der Support, der Engineer und der Recon zurück, sodass die spielerischen Möglichkeiten der Spezialisten in die Grenzen der Klassen gepresst werden. Somit sollte der Spielfluss wieder mehr Struktur haben, während die Duelle auf dem Schlachtfeld leichter zu analysieren sind. Die Einteilung der Klassen hatten wir bereits hier für euch zusammengefasst.

Das Klassensystem ist nicht die einzige Änderung, die mit dem Patch 3.2 in „Battlefield 2042“ gebracht wurde. Unter anderem hat man auch die Standardbelegung des Controllers überarbeitet, weshalb man sich den passenden FAQ-Beitrag von Electronic Arts durchlesen sollte.

Darüber hinaus wurde die Karte „Breakaway“ auch ausgiebig verändert, wobei unter anderem ihre Größe verkleinert wurde. Dadurch sollen intensivere Duelle gefördert werden, wobei das Arbeiterdorf mehr Militärpräsenz sowie Verstärkungen erhalten hat. Thermalvisiere sind auch im Paket enthalten. Ein neuer Schalldämpfer sowie neue Waffen wie die M39 EMR, die MTAR-21 und die PP-2000 wurden ebenfalls hinzugefügt.

Die vollständigen Änderungen des Patches 3.2 von „Battlefield 2042“ kann man bei Interesse in den offiziellen Patchnotes nachlesen. Wenn ihr die Chance hattet einen erneuten Blick in den Shooter zu werfen, verratet uns doch in den Kommentaren, ob die Änderungen euren Erwartungen entsprechen.

