Battlefield: Die Shooter-Serie soll mit einem vernetzten Ökosystem neu aufgestellt werden

Nachdem sich „Battlefield 2042“ sowohl spielerisch als auch hinsichtlich der Nutzerzahlen zu einer Enttäuschung entwickelte, wiesen Electronic Arts und DICE bereits vor einer Weile darauf hin, dass aus dem gescheiterten Projekt entsprechende Lehren gezogen werden sollen.

Anlässlich des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal verlor Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, ein paar Worte über die Zukunft der Shooter-Serie und wies darauf hin, dass „Battlefield“ für die Zukunft komplett neu aufgestellt werden soll.

Konkrete Details zu kommenden Projekten und Features nannte der EA-CEO zwar nicht, sprach allerdings von einer „Neuinterpretation von Battlefield als ein wirklich vernetztes Ökosystem“.

Somit liegt der Gedankengang nahe, dass sich Electronic Arts und die verschiedenen Entwicklerstudios, die derzeit an der „Battlefield“-Reihe arbeiten, an der „Call of Duty“-Serie orientieren werden, die unterschiedliche Titel in einem Hub beziehungsweise Ökosystem vereint.

Auch EA setzt auf den Multi-Studio-Ansatz

Bereits im Jahr 2021 kündigte Electronic Arts an, bei der „Battlefield“-Franchise zukünftig auf den Multi-Studio-Ansatz zu setzen, bei dem mehrere Studios an neuen Erfahrungen im „Battlefield“-Universum werkeln. Beispielsweise arbeitet DICE derzeit nicht nur an Updates und neuen Inhalten zu „Battlefield 2042“.

Darüber hinaus befindet sich bei DICE der nächste Hauptableger der „Battlefield“-Reihe in Entwicklung, der neben der obligatorischen Mehrspieler- und Live-Service-Komponente eine narrative Kampagne spendiert bekommt, die sich beim neuen Entwicklerstudio Ridgeline Games in Arbeit befindet.

Des Weiteren arbeitet Ridgeline Games an einem weiteren „Battlefield“-Projekt, zu dem bisher allerdings keine konkreten Details genannt wurden. Ebenfalls noch offen ist die Frage, wann mit der Enthüllung des neuen Hauptablegers zu rechnen ist.

Da der nächste große „Battlefield“-Titel unbestätigten Berichten zufolge im Jahr 2024 erscheinen und das kommerziell gescheiterte „Battlefield 2042“ ablösen soll, könnte die Ankündigung des Nachfolgers im Laufe der kommenden Monate erfolgen.

