Battlefield 2042: Scheitern des Shooters führte offenbar zum Aus von Battlefield Mobile

In einem Interview blickte Alex Seropian, einer der Mitgründer des mittlerweile geschlossenen Studios Industrial Toys, noch einmal auf den kommerziellen Misserfolg von "Battlefield 2042" zurück. Laut Seropian besiegelte das Scheitern des Shooters auch das Schicksal von Industrial Toys und "Battlefield Mobile".

Schon kurz nach dem Release von „Battlefield 2042“ im November 2021 zeichnete sich ab, dass der Multiplayer-Shooter aus dem Hause DICE die hohen Erwartungen der Community und Kritiker nicht erfüllen konnte.

Auch wenn die Entwickler von DICE regelmäßig Updates folgen ließen, entwickelte sich „Battlefield 2042“ zu einem kommerziellen Misserfolg. Laut Alex Seropian, einem der Mitgründer des Entwicklerstudios Industrial Toys, wirkte sich das Scheitern von „Battlefield 2042“ auch auf die Entwicklung von „Battlefield Mobile“ aus und führte unter dem Strich zum Aus des mobilen Ablegers.

„Am Anfang befand sich der gesamte Wind in den Segeln von Battlefield: Mobile. Das [Shooter-]Genre wuchs, es war eine tolle IP, wir hatten ein tolles Team. Alles war super“, führte Seropian aus. Alles änderte sich laut Seropian, als „Battlefield 2042“ erschien und sowohl von den Kritikern als auch der Community massiv kritisiert wurde.

Industrial Toys wurde Anfang 2023 geschlossen

„Hinzukam, dass Apple seine IDFA-Regeln geändert hat, wodurch die Benutzerakquise deutlich teurer geworden ist. Mit der Veröffentlichung von 2042 verschwanden also organische Produkte, und der kostenpflichtige Vertrieb wurde aufgrund der IDFA-Regeln um eine Größenordnung teurer“, ergänzte Seropian.

Auch wenn Industrial Toys im November 2022 eine Beta zu „Battlefield Mobile“ veröffentlichte, die in fünf asiatischen Ländern gestartet und durchaus positiv aufgenommen wurde, war das Schicksal des mobilen Ablegers durch das Scheitern von „Battlefield 2042“ besiegelt. Im Januar 2023 wurde nicht nur „Battlefield Mobile“ eingestellt. Darüber hinaus wurden Industrial Toys geschlossen und die rund 120 Angestellten entlassen.

„All diese Dinge haben sich also irgendwie kombiniert, und ich denke, das ist der Grund, warum Sie zu diesem Ergebnis gekommen sind. Niemand wollte das, aber wissen Sie, die Welt verändert sich und die Menschen reagieren darauf“, führte der Mitgründer von Industrial Toys aus.

Trotz der Rückschläge der Vergangenheit wird Electronic Arts weiter an der „Battlefield“-Reihe festhalten und diese in einer ganz neuen Form zurückbringen. Dies versprach EA-CEO Andrew Wilson kürzlich in einer Investorenkonferenz.

