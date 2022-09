Battlefield: Neues Studio Ridgeline Games arbeitet an einer narrativen Kampagne

Während DICE für die Entwicklung der vergangenen „Battlefield“-Haupttitel verantwortlich war, steuerte das Entwicklerstudio Ripple Effect verschiedene Zusatzinhalte und Modi bei.

Wie Electronic Arts in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, gründete das Unternehmen im US-amerikanischen Seattle ein weiteres Entwicklerstudio, das zukünftig an der „Battlefield“-Reihe arbeiten wird. Das neue Studio trägt den Namen Ridgeline Games und wird vom Branchenveteranen Marcus Lehto geleitet, der sich als einer der kreativen Köpfe hinter der erfolgreichen „Halo“-Reihe einen Namen machte.

Weiter wurde bestätigt, dass Ridgeline Games an einer narrativen Kampagne im „Battlefield“-Universum arbeitet. Konkrete Details wurden allerdings genauso wenig genannt wie ein Zeitraum für eine mögliche Enthüllung des Projekts.

Die Work-Life-Balance hat laut EA Priorität

„Ridgeline Games konzentriert sich auf den Aufbau eines vielfältigen Studios, in dem die Stimme aller geschätzt wird und in dem die Schaffung einer starken Work-Life-Balance Priorität hat. Die atemberaubende Aussicht von den Bergen im wunderschönen Kirkland, Washington, hat einen starken Einfluss auf die Mission des Studios – wo das Erklimmen der Kammlinie eine Erinnerung an die Arbeit ist, die wir leisten, um den Gipfel zu erreichen, und wie wir bei allem, was wir tun, nach dieser Schönheit streben“, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

„Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Leidenschaft und ihrer jahrelangen Erfahrung in vielen der besten Titel der Spielebranche freuen sich Marcus und sein Team darauf, Geschichten zu erzählen und Spieler auf unglaubliche Abenteuer mitzunehmen, die nur im Battlefield-Universum möglich sind.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten weitere Details zum „Battlefield“-Projekt von Ridgeline Games folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: Electronic Arts

Weitere Meldungen zu Battlefield, Ridgeline Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren