Battlefield 2042: Season Two hat einen Termin – der Trailer und die neuen Inhalte

Schon in wenigen Tagen geht "Master of Arms" an den Start. Was die zweite Season von EAs Online-Shooter zu bieten hat, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Die zweite Season von „Battlefield 2042“ geht nächsten Dienstag an den Start. Streicht euch im Kalender also schon mal den 30. August fett an.

Als neuen Schauplatz führt Electronic Arts „Gestrandet“ ein. Hier bekriegen sich die Spieler in einem ausgetrockneten Wüstensee in Panama. Mitten auf dem Schlachtfeld befindet sich ein Containerschiff, in dem die Spieler eine verbotene Zentrale für Waffenhandel vorfinden. Diese Map soll noch kleiner sein als „Kontakt“, die Karte aus der ersten Season.

Natürlich ist auch ein neuer Spezialist mit dabei. Er heißt Charlie Crawford und war früher als Waffenhändler tätig. Seine Fähigkeiten lauten:

Montierte stationäre Vulcan-Minigun : Eine mobile Feuerwaffe, mit der ihr problemlos wenig gepanzerte Fahrzeuge und Infanterie ausschaltet.

: Eine mobile Feuerwaffe, mit der ihr problemlos wenig gepanzerte Fahrzeuge und Infanterie ausschaltet. Lagerpunkt: Wiederbelebte Kameraden werden mit zusätzlicher Gadget-Munition ausgestattet.

Ebenfalls neu sind diese drei Waffen:

Das Sturmgewehr AM40, das einen Hybrid aus Sturmgewehr und MP darstellt. Die Zweitwaffe PF51 für mehrere Feinde auf einmal. Das leichte Maschinengewehr Avancys. Es soll sich durch eine hohe Mobilität auszeichnen und ordentlich Erweiterungskapazität bieten.

Vorerst ein neues Fahrzeug

Des Weiteren hat das Entwicklerteam an zwei weitere Fahrzeuge gedacht. Direkt verfügbar sein wird der EBLC-RAM mit vier Sitzen, während der Polaris RZR mit dem ersten Season-Update dazukommt.

Zum Battle Pass gibt es gegenwärtig noch keine Informationen. In den nächsten Tagen sollen diese jedoch nachgereicht werden.

Schaut euch jetzt den Trailer an und werft einen Blick auf die einzelnen Inhalte:

Related Posts

Eine große Neuerung der darauffolgenden Season ist bereits bekannt. Und zwar wird auf Wunsch der Fans das beliebte Klassensystem zurückgeholt. Die ganzen Spezialisten verschwinden dadurch nicht, sondern werden den einzelnen Klassen zugeordnet.

„Battlefield 2042“ ist seit November 2021 für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC verfügbar. Nach dem verkorksten Start haben die Entwickler das Spiel über die Monate komplett umgekrempelt.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren