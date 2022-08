Battlefield 2042: Die Klassen kehren zurück – Ein Ausblick auf die Seasons 2 und 3

Das Klassen-System feiert in "Battlefield 2042" sein Comeback.

In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler von DICE darauf hin, dass sich das Studio das Feedback der Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu Herzen nehmen und dieses bei den Arbeiten an den nächsten „Battlefield 2042“-Seasons entsprechend berücksichtigen wird.

Nachdem die neuen Spezialisten bei der Community nur bedingt gut ankamen, wird das vertraute Klassen-System der „Battlefield“-Reihe in der dritten Season von „Battlefield 2042“ ein Comeback feiern. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Spezialisten komplett verschwinden. Stattdessen werden sie in das neue Klassen-System, das sich aus „Assault“, „Support“, „Engineer“ und „Recon“ zusammensetzt, integriert.

Weiter heißt es seitens der Entwickler, dass die freie Waffenwahl von „Battlefield 2042“ auch im Rahmen des Klassen-Systems erhalten bleiben wird. Anbei eine Übersicht über die wichtigsten Informationen zur kommenden Rückkehr des Klassen-Systems.

Die Infos zum Klassen-System in der Übersicht

Klassen : Klassen werden neue Einschränkungen für Gadgets einführen, die es Ihnen ermöglichen, die Bedrohung besser einzuschätzen und zu verstehen, wer was in seinem Arsenal trägt, sowie den Spezialisten neue Klasseneigenschaften zuzuweisen, die ihnen helfen, ihre Rolle auf dem Schlachtfeld besser zu unterstützen.

: Klassen werden neue Einschränkungen für Gadgets einführen, die es Ihnen ermöglichen, die Bedrohung besser einzuschätzen und zu verstehen, wer was in seinem Arsenal trägt, sowie den Spezialisten neue Klasseneigenschaften zuzuweisen, die ihnen helfen, ihre Rolle auf dem Schlachtfeld besser zu unterstützen. Waffen : Waffen bleiben uneingeschränkt, da wir weiterhin feststellen, dass die Spieler es vorziehen, die Freiheit zu haben, die Loadouts zu wählen, die am besten zu ihrem Spielstil passen. Natürlich werden die von uns eingeführten Klasseneigenschaften den vertrauten Spielstil fördern.

: Waffen bleiben uneingeschränkt, da wir weiterhin feststellen, dass die Spieler es vorziehen, die Freiheit zu haben, die Loadouts zu wählen, die am besten zu ihrem Spielstil passen. Natürlich werden die von uns eingeführten Klasseneigenschaften den vertrauten Spielstil fördern. Audio-/visuelle Verbesserungen : Wir führen weiterhin visuelle und Audio-Verbesserungen für unsere Spezialistenliste ein. Dazu gehört die Arbeit an ihren Stimmen, ihrer Körperhaltung und ihren Veränderungen im Gesichtsausdruck. Wir haben mit dieser Arbeit bereits während der Season 1 begonnen und werden das ganze Jahr über Updates dazu veröffentlichen.

: Wir führen weiterhin visuelle und Audio-Verbesserungen für unsere Spezialistenliste ein. Dazu gehört die Arbeit an ihren Stimmen, ihrer Körperhaltung und ihren Veränderungen im Gesichtsausdruck. Wir haben mit dieser Arbeit bereits während der Season 1 begonnen und werden das ganze Jahr über Updates dazu veröffentlichen. Balancing: Die Spezialisten selbst werden weiterhin mit Balance-Pässen aktualisiert, die dabei helfen, ihre Rollen als einzigartige Unterklassen innerhalb des neuen Systems, das wir entwerfen, am besten zu definieren.

Weiter versprechen die Entwickler von DICE zusätzliche Anpassungen an ausgewählten Maps. Während die erste Überarbeitung von „Renewal“ im Laufe des nächsten Monats folgt, ist der zweite Schwung an Anpassungen für Oktober 2022 geplant. Laut DICE wurden viele Bereiche der Karte optimiert und mit mehr Deckungsmöglichkeiten für die Infanterie versehen.

Auch neue Waffen wie das Sturmgewehr M16A3 und das Maschinengewehr M60E4 werden mit der zweiten Season in weiteren Modi verfügbar gemacht. Den kompletten umfangreichen Ausblick auf die nächsten Seasons findet ihr auf der offiziellen Website.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

