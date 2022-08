Battlefield 2042: Neue Karte erscheint im September mit der zweiten Season

Im kommenden Monat wird die zweite Season zu "Battlefield 2042" veröffentlicht. Es soll auch eine neue Karte an Bord sein, die auf Basis des Spielerfeedbacks entstanden ist.

Nachdem in dieser Woche ein neues Update für den Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ erschien und einige neue Funktionen mit sich brachte, bereitet sich das zuständige Entwicklerstudio DICE auf die Veröffentlichung der zweiten Season vor. Laut dem aktuellen Plan sollen die neuen Inhalte im September veröffentlicht werden.

Feedback wird umgesetzt

In einem Entwicklerinterview hat DICEs Lead Level Designer Shashank Uchil bestätigt, dass mit der neuen Season auch eine neue Karte ins Spiel kommen soll. Zudem habe man das Feedback der Spieler wahrgenommen und konzentriert sich darauf zusätzliche Deckung hinzuzufügen und kleinere Räume zu erschaffen.

„Wir möchten kleinere Levels machen, Wir möchten Levels mit mehr Deckungen haben. Alles davon ist in diesem Level“, sagte Uchil, ehe er über die Probleme des Redesigns der bisherigen Karten sprach. „Ein Level kann jede Größe haben, die es haben muss, aber es kann nur eine begrenzte Menge an Inhalten beinhalten. Wenn man mehr Deckungen hinzufügt, muss es woanders herkommen. Die Launch-Levels waren bei der maximalen Anzahl an Assets. Deshalb kostet es Zeit.“

In Zukunft sollte man kompaktere Karten mit zusätzlichen Deckungen erwarten können. Zudem habe man das Feedback bezüglich der zu sauberen Karten entgegengenommen und damit begonnen, dass sie eindeutig kriegsgeschunden aussehen.

Sobald DICE weitere Details zu der zweiten Season von „Battlefield 2042“ enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Der Shooter ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich und hat seit der Veröffentlichung mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen, auch wenn die erste Season einen leichten Anstieg mit sich brachte.

