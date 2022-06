Battlefield 2042: Mindestens vier Seasons – DICE verfolgt langfristige Pläne

Trotz des durchwachsenen Starts verfolgen die Entwickler von DICE weiter langfristige Pläne mit "Battlefield 2042". Wie es in einer aktuellen Stellungnahme des Studios heißt, sind mindestens vier Seasons mit entsprechenden Inhalten geplant.

Wie kürzlich auch von offizieller Seite bestätigt wurde, wird die erste Season von „Battlefield 2042“, die den Namen „Zero Hour“ trägt, in dieser Woche starten.

Los geht es am morgigen Donnerstag, den 9. Juni 2022. Zu den Inhalten, die mit der ersten Season den Weg in „Battlefield 2042“ finden werden, gehört unter anderem eine neue Map. Passend zum nahenden Start der ersten Season blickten die Entwickler von DICE noch einmal auf den durchwachsenen Launch von „Battlefield 2042“ zurück und versprachen, dass das Studio trotz allem langfristig an dem Multiplayer-Shooter festhalten möchte.

Derzeit sind mindestens vier Seasons mit neuen Inhalten geplant. Allerdings muss danach noch lange nicht Schluss sein, wie Senior-Producer Ryan McArthur in einem aktuellen Statement anmerkte.

Zero Hour soll der Community das Potenzial des Shooters verdeutlichen

„Dieses Spiel ist für uns ein Live-Spiel. Wir haben im Moment vier Seasons geplant, aber wir wollen dieses Spiel am Laufen halten. Wir wollen, dass die Leute dieses Spiel spielen, wir wollen dieses Spiel so gut wie möglich machen. Wir haben kein Enddatum für dieses spezielle Spiel“, führte McArthur aus und wies darauf hin, dass „Zero Hour“ der Community verdeutlichen soll, welches Potenzial in „Battlefield 2042“ schlummert.

„Das Wichtigste für mich ist, dass wir denken, dass das Ziel von Zero Hour darin besteht, unseren Spielern das Potenzial zu zeigen, das dieses Spiel hat. Wenn ich alle, die an dieser Season gearbeitet haben, dazu bringen könnte, allen zu zeigen, wie viel Aufwand und wie viel Zeit es benötigt, dies so gut wie möglich zu machen, würde ich das gerne tun“, ergänzte der Senior-Producer.“ Jede Season von „Battlefield 2042“ wird es auf eine Laufzeit von zwölf Wochen und somit knapp drei Monate bringen.

„Battlefield 2042“ wurde im vergangenen Herbst für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

