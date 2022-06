Battlefield 2042: Gameplay-Trailer zur ersten Season präsentiert die neuen Inhalte

Der Gameplay-Trailer zu Season One ist jetzt abrufbar. Damit stellt Electronic Arts die neuen Inhalte vor, die bald ins Spiel kommen.

Unter anderem neu ist die Spezialistin Ewelina Lis, die den Luftraum mit ihrem Raketenwerfer sichert. Zudem kommen mit den Tarnkappen-Hubschraubern neue Fortbewegungsmittel hinzu. Nutzt sie, um während eines Matches unter dem Radar zu bleiben.

Neue Map mit mehr Deckungsmöglichkeiten

Die größte Neuerung ist die Map „Exposure“, die in einem Gebirge angesiedelt ist. Hier kämpfen die No-Pats In luftigen Höhen um die Vorherrschaft. Im Gegensatz zu den anderen Maps fällt das Schlachtfeld nicht ganz so groß aus, was viele Spieler befürworten dürften. Oft wurde kritisiert, dass die Karten zu weiträumig und zu leer gestaltet wurden. Dieses Mal erwartet euch eine dicht besiedelte Umgebung mit recht vielen Deckungsmöglichkeiten.

Neue Waffen hat das Entwicklerteam ebenfalls eingeführt. Eine davon ist eine Armbrust, die euch in Stealth-Manier vorgehen lässt. Alternativ könnt ihr aber auch explosive Pfeile verwenden, wenn ihr lieber die brachiale Methode bevorzugt. Des Weiteren gibt es ein Rauchgranatenwerfer und ein Gewehr für die mittlere Distanz, das zwei Feuermodi bietet.

Mit einer neuen Season wird natürlich auch ein Battle Pass angeboten. Wie auch sonst enthält er 100 Stufen und bietet euch jede Menge kosmetische Belohnungen. Sowohl eine kostenlose als auch eine kostenpflichtige Variante bietet EA an.

Um auf die neue Season optimal vorzubereiten, veröffentlichte EA heute morgen bereits ein ausführliches Update. Darüber könnt ihr euch im unterhalb verlinkten Artikel informieren:

Related Posts

Schon ab kommendem Donnerstag, dem 9. Juni, geht es los. Der vorher bekanntgegebene Termin von den Insidern Tom Henderson und Shpeshal Nick hat also gestimmt.

Der Gameplay-Trailer zu „Zero Hour“:

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren