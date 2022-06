Battlefield 2042: Erste Season startet angeblich in wenigen Tagen

Die erste Saison von "Battlefield 2042" soll Insidern zufolge in der kommenden Woche nicht nur vorgestellt werden. In wenigen Tagen sollen die Nutzer die Season auch schon spielen können.

Kürzlich gab es einige neue Informationen zu den möglichen Inhalten der ersten Season von „Battlefield 2042“. Offiziell sollen diese dem Leaker und Insider Tom Henderson zufolge bereits am 8. Juni vorgestellt werden. Die Spieler sollen aber angeblich auch nicht lange warten müssen, um selbst Hand an die erste Saison des Shooters legen zu können.

„Battlefield 2042“: Erste Season angeblich am 9. Juni

Wie Tom Henderson zusammen mit dem Insider Nick „Shpeshal Nick“ Baker vom XboxEra Podcast berichtet, soll die erste Season von „Battlefield 2042“ angeblich bereits am 9. Juni starten. Zuvor sollen die Inhalte jedoch noch vorgestellt werden.

Wie Henderson berichtet, wollen seine Quellen wissen, dass vor dem Release der kommenden Season mehrere Trailer veröffentlicht werden sollen. Laut dem Leaker sollen es drei einzelne Trailer sein, die gleichzeitig am 7. Juni gegen 17 Uhr deutscher Zeit freigegeben werden sollen: ein Enthüllungs-Trailer, ein Trailer zu der neuen Spezialistin Ewelina Lis sowie ein Trailer zum Battle Pass.

Kurz danach sollen auch Content Creators damit beginnen, ihre eigenen Inhalte zu Season 1 hochzuladen. Unter anderem soll es sich dabei um neues Gameplay-Material aus der Saison handeln. Dieses wird angeblich bei einer Spielsitzung am kommenden 6. Juni aufgenommen. Tom Henderson will die Informationen seiner Quellen sowie das mögliche Startdatum der Season am kommenden Montag bestätigen können, sobald die Spielsitzung beginnt.

Einige mögliche Inhalte der ersten Season von „Battlefield 2042“ will der bekannte Dataminer temporyal bereits aus den Spieldaten gefischt haben. Die kommende Saison soll angeblich den Namen „Zero Hour“ tragen und die neue polnische Spezialistin Ewelina Lis mit sich bringen. Ihr Gadget soll ein lenkgesteuerter Raketenwerfer sein. Darüber hinaus könnten zwei neue Hubschrauber ins Spiel kommen: der russische KA-99 Hannibal sowie der amerikanische RAH-68 Shoshone.

Quelle: Try Hard Guides, Reddit

