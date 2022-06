Battlefield 2042: Premium-Währung und Battle-Pass-Fortschritt vorgestellt

Mehr als ein halbes Jahr nach dem recht unglücklichen Launch von „Battlefield 2042“ wird im Juni die erste Season des Shooters an den Start gebracht. Gerüchten zufolge sollen die entsprechenden Informationen am 8. Juni 2022 angekündigt werden.

In der Zwischenzeit gaben die Entwickler von DICE recht allgemeine Informationen darüber bekannt, was Spieler in Bezug auf den Season-Fortschritt erwarten können. Letztendlich bleibt die Spielerprogression im Großen und Ganzen gleich, wobei alle verdienten Erfahrungspunkte in den Battle Pass der Saison einfließen werden.

Battle Pass in zwei Versionen

Sobald genügend XP gesammelt wurden, erfolgt der Übergang in die nächsthöhere Stufe und Spieler bekommen Belohnungen wie Waffen, Gadgets, kosmetische Objekte und mehr.

Ebenfalls werden in den Seasons von „Battlefield 2042“ Events angeboten, die noch mehr Möglichkeiten zum Sammeln von EP umfassen. Der Battle Pass bietet kostenlose und Premium-Stufen, wobei alle Spielinhalte, darunter neue Spezialisten, Waffen, Fahrzeuge und so weiter, kostenlos sind. Um alle Inhalte freizuschalten, müssen sich Spieler durch bis zu 100 Stufen arbeiten.

Während die kostenlose Battle Pass-Version nur 30 von 100 Stufenbelohnungen erhält, bekommen Premium-Battle-Pass-Besitzer das volle Programm. Kosmetika wie Spielerkarten-Hintergründe, Skins, Waffenanhänger und Takedowns sind ebenso enthalten wie Battlefield-Währung.

Hinzukommen die wöchentlichen Missionen mit unterschiedlichen Zielen, die den Fortschritt noch einmal beschleunigen können. Alternativ können Spieler 150 Battlefield-Währung für einen Stufensprung ausgeben.

Details zur Währung und zum Store

Die Battlefield-Währung (oder BFC) ist laut DICE das wichtigste Zahlungsmittel in „Battlefield 2042“. BFC darf mit echtem Geld gekauft oder durch Fortschritte innerhalb der Battle-Pass-Stufen als Belohnung erspielt werden. Investiert werden kann die Battlefield-Währung unter anderem in kosmetische Objekte, einen Premium-Battle-Pass oder Objekt-Bundles. Gameplay-Vorteile sollen über die Battlefield-Währung nicht ermöglicht werden.

In der bevorstehenden Saison wird auch der In-Game-Shop eingeführt, der regelmäßig mit neuen Skins aktualisiert wird. „Wir werden den Store regelmäßig mit neuen Inhalten und Angeboten aktualisieren und rabattierte Bundles anbieten“, so die Macher. Die meisten Inhalte sollen dauerhaft im Store bleiben.

Alle weiteren Details zum Thema findet ihr auf der offiziellen Webseite von „Battlefield“.

Weitere Infos zur ersten Saison (die nur eine neue Karte enthalten wird) werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. „Battlefield 2042“ ist derzeit für PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

