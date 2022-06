Battlefield 2042: Offizielle Details zur Season One in den kommenden Tagen?

Nachdem ein Leak bereits erste Details zu den möglichen Inhalten der ersten Season von "Battlefield 2042" lieferte, könnte die offizielle Enthüllung des Contents in den nächsten Tagen erfolgen. Dies möchte der bekannte Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben.

"Battlefield 2042" startet in diesem Monat in die erste Season.

Nachdem die Entwickler von DICE den Fokus in den vergangenen Monaten auf Updates verlagerten, mit denen die allgemeine Spielerfahrung der „Battlefield 2042“-Community optimiert wurde, startet in diesem Monat die erste Season des Multiplayer-Shooters.

Wie der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben möchte, sollen die erste Season „Zero Hour“ und ihre Inhalte in der kommenden Woche offiziell enthüllt werden. Ein erster Trailer zu den gebotenen Inhalten wird seinen Quellen zufolge am kommenden Dienstag, den 7. Juli 2022 veröffentlicht, während weitere Details und Eindrücke zum Content der ersten „Battlefield 2042“ am 8. Juni 2022 folgen.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Henderson bisher allerdings nicht.

Leak lieferte kürzlich mögliche Details

Selbiges gilt für den kürzlich aufgetauchten Leak zu den Inhalten von „Zero Hour“. Hier stießen Dataminer im Quellcode von „Battlefield 2042“ auf eine neue Spezialistin in Form von Ewelina Lis, die beiden Stealth-Hubschrauber „RAH-68 Shoshone“ und „KA-99 Hannibal“, lenkgesteuerte Raketenwerfer oder angepasste Versionen der Spiel-Modi „Exposure Conquest 24/7“ beziehungsweise „Exposure Mayhem“, in denen in die Geschwindigkeit in verschiedenen Bereichen angehoben wurde.

Auch ein Battle-Pass mit exklusiven Belohnungen wird den Spielern und Spielerinnen in Aussicht gestellt. Ob die Angaben aus dem Leak den Tatsachen entsprechend, erfahren wir möglicherweise in den kommenden Tagen. Alle offiziellen Details findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und hatte nach dem enttäuschenden Launch zuletzt mit rückläufigen Spielerzahlen zu kämpfen. Eine Begebenheit, die unter anderem dazu führte, dass sich Electronic Arts und DICE dazu entschlossen, die Weiterentwicklung der „Hazard“-Zone einzustellen und sich auf andere Bereiche des Shooters zu konzentrieren.

Weitere Details und offizielle Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: Try Hard Guys

