Battlefield 2042: Weiterentwicklung der Hazard-Zone wird eingestellt

Schon wenige Wochen nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch zeichnete sich ab, dass „Battlefield 2042“ mit rückläufigen Spielerzahlen zu kämpfen hatte und die internen Erwartungen bisher nicht erfüllen konnte.

Allem Anschein nach scheinen Electronic Arts und DICE nun die ersten Konsequenzen aus dieser Entwicklung zu ziehen. Wie die verantwortlichen Entwickler bekannt gaben, entschloss man sich nämlich dazu, die Unterstützung des PvEvP-Modus „Hazard-Zone“ zurückzufahren. Zwar wird der Modus weiterhin mit Updates und Bugfixes versehen, wenn es um neue Inhalte für „Battlefield 2042“ geht, wird der interne Fokus ab sofort jedoch auf anderen Bereichen von „Battlefield 2042“ liegen.

Das Statement der Entwickler im Wortlaut

„Wir stellen die zukünftige Entwicklung von Hazard Zone ein“, führte DICE aus. „Wir alle im Team hatten während unserer gesamten Entwicklung große Ambitionen und große Hoffnungen in dieses neue Battlefield-Erlebnis, aber wir sind die ersten, die unsere Hände hochhalten und anerkennen, dass es in Battlefield 2042 nicht das richtige Zuhause gefunden hat. Wir werden stark davon profitieren, wenn wir unseren Fokus und unsere Energie auf die Modi richten, mit denen wir ihr am meisten beschäftigt seid.“

Weiter heißt es: „Die Hazard Zone wird ein Teil des Erlebnisses bleiben. Wir schalten sie nicht ab. Aber abgesehen davon, dass wir kritische Fehler und seltsame Muster beheben, die in Zukunft auftreten können, entwickeln wir nicht länger aktiv neue Erlebnisse oder Inhalte für den Modus. Und Sie werden feststellen, dass Karten, die wir über unsere Saisons hinweg veröffentlichen, in Hazard Zone nicht unterstützt werden.“

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

