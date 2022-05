Battlefield 2042: Umfrage erwähnt Map-Editor, dedizierte Server und mehr

Auch wenn der im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ zuletzt mit rückläufigen Nutzerzahlen zu kämpfen hatte, sicherten die Verantwortlichen von Electronic Arts kürzlich noch einmal zu, dass das Unternehmen langfristig mit dem Shooter plant.

Nachdem die Entwickler von DICE zuletzt mehrfach versprachen, dass das Feedback der Community bei den Arbeiten an neuen Updates und Inhalten berücksichtigt wird, könnte eine aktuelle Umfrage, die an ausgewählte Nutzer verschickt wurde, mögliche Hinweise auf kommende Features enthalten. Zum einen werden Spieler und Spielerinnen hier nach ihrem Interesse nach dedizierten Servern befragt.

Eine Frage, die sich im Prinzip eigentlich von selbst beantworten dürfte, da dedizierte Server für „Battlefield 2042“ seit dem offiziellen Launch im November 2021 immer wieder eingefordert wurden.

Ein weiteres mögliches Feature, das im Rahmen der Umfrage erwähnt wurde, ist ein möglicher Editor für den „Battlefield Portal“-Modus. Mit diesem wäre es offenbar möglich, die Maps und Modi zu überarbeiten. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Erwähnung in einer Umfrage nicht unbedingt bedeuten muss, dass diese Features auch umgesetzt werden. Auf der anderen Seite hätten wir es bei dem Editor und den dedizierten Servern sicherlich mit Features zu tun, mit denen die Entwickler von DICE dem Spielerschwund von „Battlefield 2042“ entgegenwirken könnten.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Derzeit arbeitet DICE bereits an den nächsten Updates zu „Battlefield 2042“, zu denen bisher allerdings keine konkreten Details genannt wurden. Wie der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson kürzlich berichtete, macht es durchaus Sinn, „Battlefield 2042“ noch einmal eine Chance zu geben, da der nächste Serien-Ableger noch etwas länger als geplant auf sich warten lassen wird.

So brachte Henderson laut eigenen Angaben in Erfahrung, dass das nächste „Battlefield“ wohl nicht vor 2024 erscheint. Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Insiders bisher allerdings nicht.

When it comes to Core Feedback this will always be held in a public forum for debate by all players.

EA sends player surveys out from time to time, to random groupings of players for anonymous feedback around certain areas of the game.

This is not related to Core Feedback.

— Kevin Johnson (@T0TALfps) May 13, 2022