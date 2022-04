Battlefield 2042: Erste Details zu den Mikrotransaktionen durchgesickert?

Auch wenn der im vergangenen Winter veröffentlichte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ zuletzt mit wegbrechenden Nutzerzahlen zu kämpfen hatte, wird er von den verantwortlichen Entwicklern von DICE weiterhin unterstützt.

Zuletzt wurde beispielsweise das umfangreiche Update auf die Version 4.0 veröffentlicht, das verschiedene Fehlerbehebungen und Optimierungen mit sich brachte. Wie gehabt nahmen sich Dataminer des aktualisierten Quellcodes von „Battlefield 2042“ an und durchleuchteten diesen nach möglichen weiteren Neuerungen. Dabei wurden dieses Mal vermeintliche Details zu den Mikrotransaktionen beziehungsweise dem geplanten Ingame-Shop von „Battlefield 2042“ entdeckt.

Während eine offizielle Ankündigung des Ingame-Shops noch aussteht, deuten die Hinweise im Quellcode von „Battlefield 20422“ laut den Dataminern darauf hin, dass zum einen kosmetische Extras wie exklusive Skins für euren Charakter, eure Waffen oder die Fahrzeuge erworben werden können. Auch XP-Booster, die temporär die Menge an gesammelten Erfahrungspunkten erhöhen, könnten demnach geboten werden. Sollten sich die Gerüchte um die XP-Booster bewahrheiten, können wir wohl davon ausgehen, dass diese noch für reichlich Gesprächsstoff in der Community sorgen werden.

Die für den Kauf von Mikrotransaktionen und Ingame-Käufen nötige Premiumwährung kann zum Start des Ingame-Shops offenbar in Form von fünf unterschiedlichen Paketen erworben werden, die jeweils eine bestimmte Menge an entsprechenden Credits mit sich bringen. Konkrete Details zu den verschiedenen Paketen lassen zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch auf sich warten. Abschließend entdeckten die Dataminer Hinweise auf wöchentliche Bonus-Missionen rund um den Battlepass, der genau wie der Ingame-Shop mit dem Start der ersten Season den Weg in „Battlefield 2042“ finden wird.

Handfeste Termine wurden hier bisher allerdings nicht genannt. „Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

New category images for the #Battlefield2042 ingame store arrived with Patch 4.0:

📦 Bundles

🔫 Soldier, Weapon & Vehicle Cosmetics

⬆️ XP Boosts

Other files include 5 Premium Currency packages and tiers, weekly & bonus missions for the upcoming Battle Pass.

Store menu images: pic.twitter.com/rkyPDVg26N

— temporyal (@temporyal) April 24, 2022