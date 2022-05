Battlefield 2042: Update 4.1 entfernt die 128 Spieler-Version von Durchbruch – Changelog

Ab sofort steht das "Battlefield 2042"-Update auf die Version 4.1 bereit. Mit diesem nahmen sich die Entwickler von DICE unter anderem des "Durchbruch"-Modus an und reduzierten hier die Spielerzahl.

Auch wenn der im vergangenen November veröffentlichte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ in den letzten Monaten immer wieder mit rückläufigen Nutzerzahlen zu kämpfen hatte, sicherte Electronic Arts kürzlich noch einmal zu, dass das Unternehmen langfristig an dem Shooter festhalten wird.

Unter der Versionsbezeichnung 4.1 steht ab sofort ein weiteres umfangreiches Update zu „Battlefield 2042“ bereit, mit dem diverse Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen wurden. Beispielsweise besserten die Entwickler von DICE bei der Zielhilfe auf den Konsolen nach, überarbeiteten das Balancing ausgewählter Waffen oder behoben kleinere Fehler von „Battlefield Portal“.

Alle weiteren Details zu den vorgenommenen Optimierungen liefert euch der offizielle Changelog zum Update 4.1, den ihr hier findet.

Spieleranzahl von Durchbruch wurde reduziert

Eine weitere Änderung betrifft den Modus „Durchbruch“, dessen Spielerzahl von 128 auf 64 reduziert wurde. Eine Entscheidung, die laut den Entwicklung von DICE getroffen wurde, um für eine intensivere Spielerfahrung zu sorgen.

Zur Reduzierung der Spieleranzahl in „Durchbruch“ führte DICE aus: „Bei der Überprüfung der verfügbaren Erfahrungen in All-Out Warfare waren wir der Meinung, dass die 128-Spieler-Modi besser für Conquest geeignet sind, wo die Gameplay-Räume größer sind und Sie sich natürlicher für das Sandbox-Gameplay eignen. Im 128-Spieler-Modus von Durchbruch haben wir das Gefühl, dass der Wert und die Wirkung eines einzelnen Spielers und Trupps aufgrund der erhöhten Intensität und des Chaos des Kampfes verringert werden.“

Es hieß weiter: „Bei der Überprüfung von Durchbruch stellten wir fest, dass die 64-Spieler-Version eine taktischere Erfahrung darstellte. Die Reduzierung unserer Spielerzahl hier hilft dabei, etwas Chaos aus der Erfahrung zu entfernen, und in Kombination mit der Reduzierung, die wir an der Anzahl der verfügbaren Kampffahrzeuge vorgenommen haben, bedeutet dies, dass die Spieler besser in der Lage sind, die Frontlinien effektiver zu halten.“

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: DICE

