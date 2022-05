Battlefield 2042 – Zero Hour: Leak zeigt die Inhalte der ersten Season

Battlefield 2042 - Zero Hour:

Unter dem Namen "Zero Hour" startet in Kürze die erste Season des Multiplayer-Shooters "Battlefield 2042". Welche Inhalte geboten werden, verrät ein aktueller Leak auf Basis des Quellcodes.

"Battlefield 2042" startet in Kürze in die erste Season.

Nachdem der interne Fokus von DICE in den vergangenen Monaten auf neuen Updates lag, mit denen die allgemeine Spielerfahrung der „Battlefield 2042“-Community verbessert werden sollte, startet der Shooter in Kürze in die erste Season.

Diese wird den Namen „Zero Hour“ tragen und natürlich verschiedene neue Inhalte mit sich bringen. Wie die Macher von DICE vor wenigen Tagen bereits einräumten, wird die erste Season lediglich eine neue Map umfassen. Im Quellcode von „Battlefield 2042“ stießen Dataminer nun auf die weiteren Inhalte, die im Rahmen der in Kürze startenden Season auf die Spieler und Spielerinnen warten.

Eine neue Spezialistin, ein Battle-Pass und mehr

Zu den neuen Inhalten gehören zum einen die polnische Spezialistin Ewelina Lis sowie ein Battle-Pass mit diversen exklusiven Belohnungen. Hinzukommen die beiden Stealth-Hubschrauber „RAH-68 Shoshone“ und „KA-99 Hannibal“, lenkgesteuerte Raketenwerfer oder die angepassten Modi „Exposure Conquest 24/7“ beziehungsweise „Exposure Mayhem“, in denen in die Geschwindigkeit in verschiedenen Bereichen angehoben wurde.

Abschließend stießen die Dataminer auf Hinweise zu den folgenden Waffen: Die M-17, die TTS-Exceed, die Sig Sauer M-17, die M45A1 und die MGA Saw K. Ob diese mit der ersten Season „Zero Hour“ den Weg ins Spiel finden oder erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden sollen, ist laut den Dataminern noch unklar.

Offizielle Details zur ersten Season von „Battlefield 2042“ dürften in den kommenden Tagen folgen.

Final update regarding datamined content linked to #Battlefield2042 „Season 1: Zero Hour“: 🇵🇱 New Specialist: Ewelina Lis

🎯 Guided Rocket Launcher Gadget

🚁 Stealth Helicopters

🍁 Dedicated Exposure Playlists

🪙 Premium Battle Passes Additional details: pic.twitter.com/U64Ye45T7s — temporyal (@temporyal) May 30, 2022

