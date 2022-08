Battlefield 2042: Erstes Gameplay auf der neuen Map und Trailer zum Battle Pass

Am 30. August – also morgen – startet in „Battlefield 2042“ Season Two. Sie trägt den Titel „Master of Arms“ und bringt wie die erste Season eine neue Map mit sich. Was euch darauf erwartet, zeigt ein heute aufgetauchtes Video. Gespielt wird der Modus „Eroberung“.

„Gestrandet“ dürfte den Fans gefallen

Wie ihr seht ist „Gestrandet“ eine relativ kompakte Map. Selbst der vorherige Neuzugang „Kontakt“, der bereits kleiner als die meisten Start-Maps ist, fällt etwas weitläufiger aus. Das heißt, die Spieler können sich intensive Schusswechsel auf überwiegend kurzen und mittleren Distanzen erwarten. Weite Laufwege müsst ihr kaum auf euch nehmen. Wegen der überschaubaren Größe konnte sich das Entwicklerteam übrigens besser darauf konzentrieren, Details einzufügen. Zudem werden ausreichend Deckungsmöglichkeiten geboten.

Neben dem neuen Schauplatz dürfen sich die Spieler auf einen neuen Spezialisten, Waffen, Fahrzeuge und einen Battle Pass freuen. Zu Letzerem hat EA heute einen Trailer hochgeladen, der ein paar der (kosmetischen) Inhalte präsentiert.

Wie in nahezu jedem anderen Battle Pass könnt ihr 100 Level aufsteigen. Für die meisten Gegenstände benötigt ihr die Premium-Variante, während ausgewählte Items von jedem freigespielt werden dürfen. Dazu zählen unter anderem der hinzustoßende Spezialist und die zwei neuen Waffen.

„Battlefield 2042“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich.

