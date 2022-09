Battlefield: Die letzten beiden Titel haben nicht überzeugt, räumt EA-CEO Wilson ein

Im Zuge der "Goldman Sachs Communacopia & Technology Talk"-Konferenz sprach Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts über die Entwicklung der "Battlefield"-Reihe in den vergangenen Jahren. Wie Wilson einräumte, konnten weder "Battlefield 5" noch "Battlefield 2042" in vollem Umfang überzeugen.

Nachdem in den Monaten vor dem Release Gerüchte um eine holprige Entwicklung die Runde machten, zeichnete sich kurz nach der Veröffentlichung von „Battlefield 2042“ ab, dass der Multiplayer-Shooter in einer unfertigen Version veröffentlicht wurde.

Auch wenn in den Folgemonaten diverse Updates und Features nachgereicht wurden, kämpfte „Battlefield 2042“ immer wieder mit rückläufigen Nutzerzahlen. Im Rahmen der „Goldman Sachs Communacopia & Technology Talk“-Konferenz ging Electronic Arts‘ CEO Andrew Wilson auf die Entwicklung der „Battlefield“-Reihe in den vergangenen Jahren ein und räumte ein, dass die letzten beiden Ableger nicht überzeugen konnten.

Im Detail bezieht sich Wilson hier auf „Battlefield 5“ aus dem Jahr 2018 und das im vergangenen Winter veröffentlichte „Battlefield 2042“.

Wilsons Statement im Wortlaut

Wilson dazu: „Ich glaube nicht, dass wir mit den letzten beiden Titeln so abgeliefert haben, wie wir es hätten tun sollen. Vor uns liegt eine Menge Arbeit, die wir zu erledigen haben. Aber im Kern ist die eine außergewöhnliche IP. Und was wir in der Welt der Unterhaltung gesehen haben, ist, dass großartiges geistiges Eigentum widerstandsfähig ist. Und wir haben Filme gesehen, die die Erwartungen der Franchises nicht erfüllen.“

„Star Wars könnte ein solches Franchise sein. Und dann können Sie sehen, was passiert, wenn Sie das richtige Kreativteam involvieren, wie sie ein Franchise komplett neu erfinden und ausbauen können. Und ich denke, wir haben jetzt ein außergewöhnliches kreatives Team in Battlefield.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie es mit der „Battlefield“-Reihe weitergehen wird, ließ Wilson offen. Wie kürzlich allerdings bestätigt wurde, wurde mit Ridgeline Games ein neues Studio gegründet, das in Seattle ansässig ist und derzeit an einer narrativen Kampagne im „Battlefield“-Universum arbeitet. Nähere Details wurden leider nicht genannt.

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu Battlefield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren