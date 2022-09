Battlefield: Das Ende einer Ära – Lars Gustavsson verlässt DICE nach 22 Jahren

Die Zukunft der „Battlefield“-Reihe wird offenbar komplett neu gestaltet. Nachdem Electronic Arts bekanntgegeben hatte, dass man ein neues Studio namens Ridgeline Games gegründet hat, um neue narrative Abenteuer im Universum der Shooter-Reihe zu erschaffen, hat auch der DICE-Veteran Lars Gustavsson mitgeteilt, dass er das Studio sowie den Publisher für ein neues Abenteuer verlässt.

Den Staffelstab an die nächste Generation weitergeben

Im Jahr 2000 stieß Gustavsson, der heutzutage als „Mr. Battlefield“ bekannt ist, zu DICE hinzu und verweilte volle 22 Jahre bei dem Entwicklerstudio. Er erlebte zahlreiche Meilensteine mit: die Veröffentlichung des erste „Battlefields“, die Akquisition des Studios durch Electronic Arts und die Entwicklung von Marken wie „Mirror’s Edge“ und „Star Wars: Battlefront“.

Byron Beede, der Chef hinter der „Battlefield“-Reihe, sagte zu Gustavssons Abgang: „Wir möchten ihm für seine unschätzbare Erfahrung, Expertise und Freundschaft in all den Jahren danken.“

Doch auch Gustavsson dankte den Fans für all ihre Unterstützung und betonte, dass er sich darüber freut, den Staffelstab an die nächste Generation weitergeben zu können.

„Ich habe einen großen Teil meines Lebens Battlefield gewidmet und ich bin sehr stolz, dabei geholfen zu haben diese Marke zu dem zu formen, was sie heutzutage ist. Jedoch denke ich, dass es an der Zeit für etwas Neues ist. Danke für all eure Unterstützung über all die Jahre, besonders an all die extrem talentierten Kollegen, mit denen ich das Vergnügen hatte zusammenzuarbeiten und darüber hinaus für all die Liebe und Unterstützung der Community.“

Allerdings hat Gustavsson noch nicht verraten, welches Abenteuer er als Nächstes in Angriff nehmen möchte. Sollten entsprechende Details ans Tageslicht kommen, lassen wir euch davon wissen. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute!

