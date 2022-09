Battlefield 2042: Könnte sich laut Zampella zu weit von den Battlefield-Wurzeln entfernt haben

Schon kurz nach dem Release im vergangenen November zeichnete sich ab, dass der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ bei den Spielern und Spielerinnen nur bedingt gut ankam.

Vor allem die fehlenden Features und diverse Änderungen am Gameplay riefen Kritiker auf den Plan. Eine Entwicklung, die dazu führte, dass „Battlefield 2042“ auch die internen Absatzerwartungen nicht erfüllen konnte. Geht es nach Vince Zampella, der die „Battlefield“-Reihe mittlerweile überwacht, dann hat sich „Battlefield 2042“ möglicherweise ein wenig zu sehr von den Wurzeln der Reihe entfernt.

Gleichzeitig könnten sich die Entwickler von DICE laut Zampella etwas zu hohe Ziele gesetzt haben, die wiederum nicht realisiert werden konnten.

Zampella übt leise Kritik

„Ich denke, sie haben sich einfach ein bisschen zu weit von dem entfernt, was Battlefield ist“, führte Zampella aus. „Sie haben versucht, ein paar Dinge zu tun, die vielleicht ehrgeizig waren: Die Spielerzahl zu erhöhen usw. Ich glaube nicht, dass sie genug Zeit damit verbracht haben, darüber nachzudenken, was daran Spaß macht. Es ist an sich keine schlechte Idee. Die Art und Weise, wie sie eingerichtet und ausgeführt wurden, erlaubte es ihnen einfach nicht, das Beste zu finden, was möglich war.“

Trotz der diversen Rückschläge der vergangenen Monate versicherten Electronic Arts und die Entwickler von DICE in der Vergangenheit mehrfach, dass man weiterhin an „Battlefield 2042“ festhalten und die Erfahrung der Community optimieren möchte. Im letzten Monat startete die zweite Season des Multiplayer-Shooters, die unter anderem eine neue Map, einen neuen Spezialisten und frische Waffen beziehungsweise Fahrzeuge mit sich brachte.

Darüber hinaus kündigte Electronic Arts kürzlich die Gründung des neuen Studios Ridgeline Games bekannt. Ridgeline Games ist im US-amerikanischen Seattle angesiedelt und arbeitet derzeit an einer narrativen Kampagne im „Battlefield“-Universum.

