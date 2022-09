Battlefield 2042: Reihe feiert 20. Jubiläum – holt euch Gratis-Items ab

Die „Battlefield“-Reihe ist seit vergangenem Samstag 20 Jahre alt! Am 10. September 2022 wurde „Battlefield 1942“ für den PC veröffentlicht. Um dieses Jubiläum zu feiern, können sich die Besitzer des aktuellen Ablegers bis Ende des Monats ein paar Geschenke abholen.

Für das erste Item müsst ihr euch beeilen: Nur noch heute bekommt ihr den Waffenanhänger „Little Trouble“ kostenlos. Für das erste Einloggen schenkt euch EA übrigens fünf Playercards.

Das nächste Geschenk gibt es ab morgen. Ihr habt dann eine Woche Zeit, euch „Antarctic Patrol“ zu sichern. Auch hierbei handelt es sich um einen Waffenanhänger. Zwischen dem 20. und dem 27. September erhaltet ihr schließlich Waffenanhänger Nummer drei: Crab Rave.

Alle Battlefield-Ableger in der Übersicht

In den vergangenen 20 Jahren sind zahlreiche Ableger der beliebten Shooter-Reihe auf den Markt gekommen. Hier eine chronologische Übersicht.

Battlefield 1942 (2002)

Battlefield Vietnam (2004)

Battlefield 2 (2005)

Battlefield 2: Modern Combat (2005)

Battlefield 2142 (2006)

Battlefield: Bad Company (2008)

Battlefield: Heroes (2009)

Battlefield 1943 (2009)

Battlefield: Bad Company 2 (2010)

Battlefield Online (2010)

Battlefield 3 (2011)

Battlefield Play4Free (2011)

Battlefield 4 (2013)

Battlefield: Hardline (2015)

Battlefield 1 (2016)

Battlefield V (2018)

Battlefield 2042 (2021)

Ein Ende ist nicht in Sicht. Bereits seit März dieses Jahres soll sich ein Nachfolger in Entwicklung befinden. Möglicherweise werden damit mehrere Neuerungen des heftig kritisierten „Battlefield 2042“ rückgängig gemacht. Außerdem arbeitet ein frisch gegründetes Studio an einer Singleplayer-Kampagne, die im aktuellen Teil gänzlich fehlt.

„Battlefield 2042“ ist gerade in der zweiten Season und wird fortwährend unterstützt. Mindestens vier Seasons sind geplant, danach könnte der Online-Shooter weiterhin neue Inhalte bekommen. Das teilte der Senior Producer im Juni mit.

