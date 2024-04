Warhammer 40,000 Darktide: Neues Miniaturenspiel von Games Workshop angekündigt

Im November 2022 ist der Koop-Shooter „Warhammer 40.000: Darktide“ auf PC gestartet. Grob ein Jahr später folgte eine Version für Xbox Series X/S. Ein Playstation-Release blieb bis heute aus. Nun soll eine spezielle Brettspiel-Version mit Miniaturen folgen.

Die Ankündigung erfolgte auf der Seite von Warhammer-Community.com. Dort gibt es einen ersten Blick auf die Spielmechanik, Materialien und vor allem auf die enthaltenen Miniaturen. In der Umsetzung müssen ein bis vier Spieler gemeinsam zusammenhängende Missionen bewältigen. Diese orientieren sich an der Welt von „Darktide“. Das bedeutet, es geht in die finsteren Straßen in und unter der Makropolen-Stadt Tertium.

Um die Stadt vor der Korruption durch das Chaos zu retten, stellen sich die Spieler verräterischen Gardisten und Poxwalkern. Die Spielfiguren selbst wurden von der Inquisition mehr oder weniger freiwillig aus Gefängnissen rekrutiert und stürzen sich in den Kampf auf Tertium. Das Regelwerk des Brettspiels folgt dabei den Regeln der beliebten „Kill Team“-Reihe von „Warhammer 40.000“.

Miniaturen in Darktide: The Miniature Game

Genau wie in der Videospiel-Vorlage stehen vier Klassen zur Auswahl, darunter Veteranen, Zeloten, Ogryn und Psyker. Alle vier sind als Miniatur enthalten und können von Fans selbst zusammengeklebt und anschließend bemalt werden, wie es üblich ist bei den Spielen von Games Workshop.

Ihnen gegenüber stehen die Verräter-Gardisten des 6. Möbischen Regiments, die neben Spezialwaffen und -ausrüstung – von Granatwerfern und Flammenwerfern bis hin zu Kommunikationsgeräten und Langwaffen – auch Lasergewehre und Bajonette in den Kampf einbringen. Hinzu kommen umherstreifende Banden von Poxwalkern.

Die Gegner sind ebenfalls als Miniaturen in der Box enthalten, sodass „Darktide: The Miniature Game“ mit 20 Figuren aufwartet.

Weitere Boardgames in der Übersicht:

Zielgruppe und Release

Das Spiel soll sich besonders an Einsteiger ins Tabletop-Hobby richten und kurze, einfache Einsätze im Universum von „Warhammer 40.000“ bieten. Es kann laut Games Workshop auch als Vorlage für den Einstieg in die „Kill Team“-Reihe genutzt werden.

Bis dato gibt es noch keine Informationen zu einem geplanten Release-Datum. Auch der Preis ist nicht bekannt. Orientiert man sich aber an den Preisen der „Kill Team“-Spiele, dürfte es sich um grob 80 bis 100 Euro handeln.

Weitere Meldungen zu Warhammer 40.000: Darktide.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren