Next Battlefield: EA folgt mit F2P-Battle-Royale der Call of Duty-Strategie – Bericht

Während die “Call of Duty”-Reihe selbst mit Metacritic-56-Spielen sowie “Warzone” Milliarden-Dollar-Umsätze einfährt und jährlich die Chart-Spitzen erobert, hat EA mit der “Battlefield“-Reihe den Anschluss verpasst.

“Battlefield 2042”, der bisher letzte Teil, erschien Ende 2021 und erzielte plattformabhängig einen Metascore von 61 bis 68. Später räumte Electronic Arts ein, dass die Verkäufe unter den Erwartungen liegen. Und ein Umsatztreiber wie “Warzone” fehlt. Das könnte sich mit dem nächsten Teil ändern.

Beschreitet Battlefield den Call of Duty-Weg?

Der Insider Tom Henderson möchte erfahren haben, dass mehrere “Battlefield”-Spiele in Arbeit sind und der nächste Teil mit 64-Spieler-Partien, einer Überarbeitung der Zerstörungssysteme und einem Vier-Klassen-System „zu den Wurzeln“ zurückkehren wird.

Die Handlung des Spiels findet in der nahen Zukunft zwischen 2025 und 2030 statt, wobei die moderne Kriegstechnologie im Mittelpunkt der Geschichte steht, so die noch unbestätigten Angaben.

Doch auch etablierte Systeme aus erfolgreicheren Genre-Vertretern sollen in die “Battlefield”-Reihe einfließen. Dem Bericht zufolge steuert Ripple Effect einen Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter bei. Mit “Warzone”, das die “Call of Duty”-Spiele begleitet, beschreitet Activision einen solchen Weg seit Jahren.

Laut Henderson verfolgt EA eine ähnliche Strategie, indem man einen Premium-Titel zusammen mit einem Battle Royale-Begleittitel auf den Markt bringt. Byron Beede, der zuvor an Live-Service-Erfahrungen für “Call of Duty” gearbeitet hat, soll für die Leitung zuständig sein.

Das “Battlefield”-Spiel von Ripple Effect besteht dem Insider-Bericht nach aus zwei verschiedenen Spielmodi, nämlich Battle Royale und Gauntlet. Im letzteren treten Spieler in zielbasierten Modi gegeneinander an. Das Team mit der geringsten Punktzahl wird nach jeder Mission eliminiert.

Neu sind Battle-Royale-Schlachten auch in der „Battlefield“-Reihe nicht, allerdings wurden sie zuvor nicht als Free-to-Play-Erfahrung konzipiert. Und mit Respawns „Apex Legends“ konnte EA unter Beweis stellen, dass man das Genre im Allgemeinen beherrscht.

Wann erscheint das neue Battlefield?

Zur Ankündigung eines neuen “Battlefield” kam es bisher nicht. Allerdings deutete Electronic Arts eine Markteinführung an, die frühestens im Jahr 2025 erfolgen wird. Henderson behauptet in seinem Bericht, dass eine Veröffentlichung für Oktober des kommenden Jahres geplant ist.

“Insider Gaming geht davon aus, dass für das Spiel derzeit ein vorläufiges Erscheinungsdatum im Oktober angestrebt wird – was es mit früheren Battlefield-Veröffentlichungen in Einklang bringt“, so Henderson.

Im Hintergrund der Produktion von “Battlefield”-Spielen kam es zuletzt zu personellen Änderungen. Vince Zempalla von Respawn Entertainment ist Chef der Serie, während Christian Grass die Leitung von Ripple Effect (ehemals DICE LA) übernahm. Byron Beede wiederum schloss sich als neuer General Manager der Führung an. Lars Gustavsson wiederum verließ DICE im Jahr 2022 nach 22 Jahren.

