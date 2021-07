DICE LA: Erhält mit Ripple Effect Studios einen neuen Namen

Ihr müsst euch einen neuen Namen merken.

DICE LA hat einen neuen Namen erhalten. Wie Electronic Arts bekanntgab, heißt der Entwickler fortan Ripple Effect Studios. Für die Leitung sorgt Christian Grass.

Das etablierte Studio mit dem neuen Namen arbeitet zusammen mit DICE am kommenden Shooter „Battlefield 2042“ und wird am 22. Juli 2021 im Rahmen der EA Play Live die „nächste wichtige Spielerfahrung für den Titel“ enthüllen.

Eine eigene Kultur entwickelt

„Bei Ripple Effect Studios stehen Innovation und Qualität an der obersten Stelle von jedem Projekt, denn selbst die kleinste Idee kann die Welt verändern. Das ist das entscheidende Merkmal hinter dem neuen Namen des Studios“, so Christian Grass, GM von Ripple Effect Studios, in der Pressemeldung. Im Laufe der letzten acht Jahre habe man eine eigene Kultur und eine eigene Art und Weise, wie die Dinge erledigt werden, entwickelt.

„Das Entwicklerstudio hat eine großartige Erfolgsgeschichte und ist bereit, eine Institution qualitativ hochwertiger Videospiele zu werden“, ergänzt Vince Zampella, Gründer von Respawn Entertainment, zu dessen Aufgaben unter anderem die Aufsicht von Ripple Effect Studios gehört. „Mit einem neuen Campus, der vor Ort in Los Angeles entsteht und verfügbaren Remote-Arbeitsplätzen ist dies der beste Zeitpunkt, sich uns anzuschließen.“

Grass und Zampella werden im Rahmen der EA Play Live am bevorstehenden Spotlight „Die Zukunft des FPS-Genres“ teilnehmen und über „Apex Legends“ und „Battlefield“ sprechen. Dabei sollen Hinweise „auf die neue von Spielenden inspirierte Erfahrung“ gegeben werden. Das Spotlight, an dem auch Oskar Gabrielson von DICE und Chad Grenier von Respawn teilnehmen werden, startet am heutigen 8. Juli 2021 um 19:00 Uhr.

Im Rahmen der EA Play Live Main Show, die am 22. Juli 2021 um 19 Uhr beginnt, wird Grass zudem verraten, woran er und das Team von Ripple Effect derzeit arbeiten.

