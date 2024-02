EA: Studio hinter den geplanten Battlefield-Singleplayer-Erfahrungen geschlossen

In den Morgenstunden erreichte uns die Meldung, dass auch der US-Publishing-Gigant Electronic Arts den Rotstift ansetzen und Stellen streichen wird.

Laut der offiziellen Ankündigung von EA sind 670 Angestellte in diversen Studios beziehungsweise Niederlassungen betroffen. Umgerechnet entspricht dies etwa fünf Prozent der gesamten Belegschaft. Besonders hart trifft es das 2021 aus der Taufe gehobene Studio Ridgeline Games, das im Zuge der aktuellen Umstrukturierung komplett geschlossen wurde.

Dies bestätigte Laura Miele, EAs President of Entertainment and Technology. Ridgeline Games war im US-amerikanischen Seattle beheimatet und arbeitete an narrativen Singleplayer-Erfahrungen im „Battlefield“-Universum.

Weiter heißt es, dass die Projekte von Ridgeline Games zu Criterion Games übergehen, wo sie fertiggestellt werden sollen. Darüber hinaus wird einem Teil der entlassenen Entwickler die Möglichkeit geboten, zu den Ripple Effect Studios zu wechseln. Dort entsteht aktuell ein neues Multiplayer-Projekt zu „Battlefield“.

Miele über die Zukunft der Battlefield-Reihe

Im Zuge der Schließung von Ridgeline Games sprach Miele über die Zukunft der „Battlefield“-Reihe. Wie sie ausführte, verfolgt EA bezüglich der Zukunft der Serie aufregende und ambitionierte Ziele. Miele weiter: „Das Projekt macht dank der starken Führung von Vince Zampella und Byron Beede sowie den engagierten Studios, die sich dem Aufbau einer Battlefield-Plattform widmen, die unsere Fans lieben werden, bedeutende Fortschritte.“

„Heute verfügen wir über das größte Battlefield-Team in der Geschichte des Franchise, mit leidenschaftlichen Menschen, die weltweit und in unseren Studios positioniert sind, um sowohl von der Franchise-Führung als auch von lokaler Führung zu profitieren“, ergänzte Miele.

„Marcus Lehto hat kürzlich aus persönlichen Gründen beschlossen, das Projekt zu verlassen. Um sicherzustellen, dass unsere Arbeit ununterbrochen weitergeht, haben wir sofort eine Führung bei Criterion ernannt, um unsere Arbeit am Einzelspielermodus zu überwachen.“

„Im Zuge dieser Veränderung werden wir Ridgeline als eigenständiges Studio in Seattle herunterfahren, wobei einige Teammitglieder zu Ripple Effect wechseln werden. Sie werden weiterhin mit Teams bei DICE, Ripple und Criterion zusammenarbeiten, während sie das nächste Battlefield-Erlebnis aufbauen“, heißt es abschließend.

Aktuell arbeiten die diversen Studios von EA an mehreren „Battlefield“-Projekten. Während DICE derzeit den Nachfolger zu „Battlefield 2042“ realisiert, übernimmt Criterion Games wie eingangs erwähnt das nicht näher konkretisierte Singleplayer-Projekt von Ridgeline Games. Hinzukommt ein Stand-Alone-Multiplayer-Titel, für den die Ripple Effect Studios verantwortlich sind.

Konkrete Details zu dem Titel nannte Electronic Arts hier zwar ebenfalls noch nicht. Zuletzt machten allerdings Gerüchte die Runde, dass wir es mit einem Battle-Royal-Titel auf Basis der „Battlefield“-Marke zu tun haben könnten.

