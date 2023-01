Tomb Raider: Für 600 Millionen US-Dollar? Amazon soll Rechte an der Marke erworben haben

In den vergangenen Tagen wurde berichtet, dass Amazon große Pläne mit der "Tomb Raider"-Marke verfolgt und unter anderem ein neues Videospiel und eine TV-Serie plant. Ergänzend dazu erreichte uns nun das Gerücht, dass Amazon die Rechte an der "Tomb Raider"-Marke erworben haben soll.

Sicherte sich Amazon die Rechte an der "Tomb-Raider"-Marke?

Im Mai des vergangenen Jahres gab die Embracer Group bekannt, dass das Unternehmen die westliche Entwicklungssparte von Square Enix mit den verschiedenen Studios und Marken des Publishers erwarb.

Wenige Monate später wurde zudem angekündigt, dass Crystal Dynamics offiziell die kreative Kontrolle über „Tomb Raider“ übernahm und bereits an einem neuen Ableger der Serie arbeitet. Nur kurz nachdem uns die Meldung erreichte, dass Amazon als Publisher des neuen Videospiels fungieren wird, berichtete „The Hollywood Reporter“ vor wenigen Tagen, dass Amazon aus „Tomb Raider“ ein zusammenhängendes Universum machen möchte, das sich aus Videospielen, Filmen oder einer TV-Serie zusammensetzen soll.

Laut einem aktuellen Artikel von „Fellowship of Fans“ soll Amazon diesbezüglich nichts dem Zufall überlassen und sich dazu entschlossen haben, die Rechte an der „Tomb Raider“-Marke zu erwerben.

Ein lukrativer Deal für die Embracer Group?

Wie es weiter heißt, ließ sich Amazon diesen Deal stattliche 600 Millionen US-Dollar kosten. „Die Embracer Group hat gerade ihre Tomb Raider-Rechte an Amazon für einen Deal verkauft, bei dem wir exklusiv von einem Gesamtpaket von 600 Millionen US-Dollar sprechen können, was es zum zweitgrößten Kauf von Amazon nach dem Kauf der Fernsehrechte an Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht macht. Daher relativiert dies die Kosten und Preise, auf die Embracer normalerweise aus ist.“

Sollten sich die Angaben von „Fellowship of Fans“ bewahrheiten, dann dürfte sich der Deal vor allem für die Embracer Group finanziell auszahlen. Bekanntermaßen erwarb das Unternehmen die westliche Entwicklungssparte von Square Enix mit Studios wie Crystal Dynamics und Eidos Montreal sowie namhaften Marken vom Schlage eines „Tomb Raider“, „Legacy of Kain“ oder „Deus Ex“ zum Preis von 300 Millionen US-Dollar.

Etwas mehr als acht Monate nach diesem Kauf sollen also nur die Rechte an der „Tomb Raider“-Reihe den doppelten Betrag eingebracht haben.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider:

Eine offizielle Stellungnahme seitens der Embracer Group oder Amazon zu den aktuellen Gerüchten um die „Tomb Raider“-Marke steht allerdings noch aus.

Quelle: Fellowship of Fans

Weitere Meldungen zu Tomb Raider.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren