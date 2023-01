Tomb Raider: Laut Berichten arbeitet Amazon an einer Fernsehserie

Lara Croft könnte in Zukunft in einer TV-Adaption zu sehen sein. Laut neuesten Berichten befindet sich eine Umsetzung zu "Tomb Raider" in Arbeit.

Der jüngste Erfolg der HBO-Adaption von „The Last of Us“, die inzwischen auch für eine zweite Staffel bestätigt wurde, zeigt das Interesse an Videospielgeschichten im TV-Format. Da überrascht es nicht, dass The Hollywood Reporter bereits von der nächsten Umsetzung berichtet.

Lara Croft erhält eine Serie

Demnach soll die legendäre Action-Adventure-Marke „Tomb Raider“ eine eigene Serie erhalten, die von Phoebe Waller-Bridges („Fleabag“, „Keine Zeit zu sterben“) erschaffen werden soll. Laut ungenannten Quellen soll Waller-Bridges die Drehbücher schreiben und nicht als Hauptdarstellerin auftauchen. Vielmehr wird sie die ausführende Produzentin sein und mit Ryan Andolina, dem ehemaligen Head of Comedy and Drama von Amazon, sowie der früheren Head of Overall Deals Amanda Greenblatt zusammenarbeiten.

Des Weiteren wird berichtet, dass die Serie tatsächlich in Kooperation mit Amazon entsteht. Damit wäre „Tomb Raider“ neben „Sign Here“ ein zweites Projekt, das Phoebe Waller-Bridges mit dem Versandriesen erschafft. Eine dritte Serie soll ebenfalls entstehen, wobei diesbezüglich noch keine Informationen bekannt sind.

Bedenkt, dass die bisherigen Informationen zur „Tomb Raider“-Adaption nicht offiziell sind. Dementsprechend wird abzuwarten sein, ob die Details von The Hollywood Reporter der Wahrheit entsprechen, auch wenn die Kollegen in der Regel sehr zuverlässig sind. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

