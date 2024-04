Tomb Raider 1-3 Remastered: Update 2 mit zahlreichen Verbesserungen – Changelog

“Tomb Raider 1-3 Remastered” lässt Spieler zurück in die Vergangenheit reisen und miterleben, wie die populäre Reihe rund um die gut (mit Waffen) bestückte Lara Croft ihren Anfang nahm.

Während Spieler und Tester weitgehend zufrieden sind, kam das gebündelte Klassiker-Trio nicht fehlerfrei auf den Markt. Ein weiteres Update kümmert sich um Probleme. Der Changelog liegt vor.

Grafikanpassungen und Verbesserungen

Ein Teil des Changelogs zu “Tomb Raider 1-3 Remastered” widmet sich allen Spielen gleichermaßen. Dazu gehören eine verbesserte Übersetzung und verschiedene Fehlerbehebungen, die sich der PC-Version und den Achievements widmen.

Darüber hinaus wurden grafische Probleme behoben und weitere Effektänderungen vorgenommen. Dazu gehören unter anderem:

Die Aktionsanzeige wird nicht mehr angezeigt, wenn Lara nicht in der Lage ist, mit einem Objekt zu interagieren.

Die Standard-Fotomodus-Pose, in der Lara keine Waffe hält, ist nun zwischen SD- und HD-Modus konsistent.

Die dynamische Beleuchtung entspricht jetzt genauer den Originalspielen.

Ein spezielles Outfit für Nightmare in Vegas wurde hinzugefügt.

Das blutige T-Rex-Outfit von Lara ist jetzt im Fotomodus verfügbar

Neue Posen im Fotomodus.

Laras Haare dehnen sich im HD-Modus nicht mehr aus/ziehen sich zusammen.

Behebung von Grafikproblemen bei vielen Türen, bei denen die Texturen schnell flackern konnten.

Verbesserte Regen-, Feuer- und Raucheffekte.

Der weitere Teil des Changelogs widmet sich den einzelnen Spielen. In “Tomb Raider 1” etwa wurden der rote Nebeleffekt in der Zwischensequenz im “Atlantis”-Level abgeschwächt und Texturen in “The Lost Valley” verbessert.

Auch in den beiden anderen Spielen von “Tomb Raider 1-3 Remastered” kam es zu grafischen und technischen Überarbeitungen. Im Level “Lost City of Tinnos” des dritten Teils sollten die Plattformen im HD-Modus künftig besser sichtbar sein. Und im zweiten Teil wurde der fehlende Wasserfall im Tempel von Xian hinzugefügt.

Das war längst nicht alles. Den kompletten Changelog zum Update 2 von “Tomb Raider 1-3 Remastered” könnt ihr nachfolgend öffnen oder auf der Supportseite von Aspyr nachlesen.

Tomb Raider 1-3 Remastered – Update 2 | Patchnotes All Games: Epic Games Store title build now launches in fullscreen mode on initial launch rather than windowed mode

Lara’s character now disappears when the camera gets too close instead of clipping through her head

Fixed issue where Steam achievements would sometimes have the wrong descriptions

Action indicator will not display if Lara is unable to interact with an object

Achievement “Ready to Raid” now unlocks when completing the proper conditions

Achievement “Exaggerated Threat” now only unlocks when completing the proper conditions

Achievement “Gifts of Wonderland” now unlocks when completing the proper conditions

The Default Photo Mode pose where Lara is not holding a weapon is now consistent between SD and HD modes

Improved translation in various languages

Dynamic lighting now corresponds more accurately to the original games

A special outfit for Nightmare in Vegas added

Bloody T-Rex Lara outfit now available in Photo Mode

New Photo Mode poses

Lara’s hair no longer expands/contracts in HD mode

Addressed graphical issues on many doors where the textures would flash rapidly

Improved rain, fire, and smoke effects Tomb Raider I: Windows in Natla’s Mines are now properly transparent

Toned down the red mist effect in cutscene with Natla placing the Scion in the Atlantis level

Lara can now destroy the Scion with all weapons

Updated lightning in Thor room of St. Francis’ Folly

Updated missing textures in The Lost Valley

Flare control option is no longer grayed out in Tomb Raider I

Updated skybox for Lara’s Home Tomb Raider II: Updated spiderweb textures in HD mode

Lara now properly grabs ledges when running off and holding the grab buttons

Resolved missing muzzle flashes in cutscenes

Resolved camera twitching when Lara approaches the ledge in Living Quarters

Updated incorrect textures on the walls in The Deck

Resolved small gap between some textures in The Great Wall

Lights in HD mode in Wreck of the Maria Doria now flicker correctly

Wall textures in Wreck of the Maria Doria now match SD and HD modes

Resolved small gaps in between some textures in Venice

Gondolas are now breakable regardless of the positioning of the other boat

Proper chimney textures are now present in HD mode of Bartoli’s Hideout

Graphical overhaul of all Wreck of Maria Doria levels

Opera dome is now visible from the outside in level Opera House

Updated skyboxes for Lara’s Home, Tibetan Foothills, Barkhang Monastery

Missing waterfall added in Temple of Xian

Music tracks no longer repeat Tomb Raider III: Updated quicksand to have VFX in HD mode

Foliage textures updated to be more transparent

When Lara collects her items back in High Security Compound, all the items now appear in the preview display when you pick them up

3D models of Meteorite Artifacts were not transparent in HD mode

Updated hard-to-spot platforms in Lost City of Tinnos in HD mode

Updated missing textures in Lost City of Tinnos

Black water texture is no longer visible in Lost City of Tinnos and Madubu Gorge

Updated lighting in caves in Madubu Gorge

It’s now more clear that some walls are climbable in Madubu Gorge HD mode

Updated lighting in RX-Tech Mines for HD mode

Resolved missing textures in RX-Tech Mines in HD mode

Crevice is clearly visible in the ice wall in HD mode in RX-Tech Mines

Arrow on sign now turns off when using railroad switcher in RX-Tech Mines

Resolved several gaps in textures in Nevada Desert

Environments from other rooms are no longer visible in sections of Nevada Desert

Lara no longer dies when jumping near a wall of spikes in Willard’s Lair

Environments from other rooms are no longer visible in sections of Shakespeare Cliff

Willard is now holding elevator remote in cutscene after completing Antarctica

Resolved missing textures in Area 51

Character models no longer disappear during cutscene in Aldwych

The radar texture in High Security Compound does not disappear anymore when viewed from certain angles.

Vent hole in hut roof is now transparent in Coastal Village

Sparkling mutagen in Sleeping with the Fishes now look brighter in HD mode

Lud’s Gate and Aldwych lighting overhaul

Home chandeliers updated to better match the original model

Graphical overhaul of The Lost Artifact levels

Added a skybox for Lud’s Gate

Updated skyboxes for Highland Fling, Willard’s Lair and It’s a Madhouse!

Schon mit dem vorherigen Patch kam es zu zahlreichen Verbesserungen:

“Tomb Raider 1-3 Remastered” ist seit Mitte Februar für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich. Im PlayStation Store werden Interessenten für rund 30 Euro fündig.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider I-II-III Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren