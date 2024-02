PS5: Düstere Aussichten? Kurseinbruch nach Sony-Prognose

Der neuste Sony-Geschäftsbericht war für Anleger offenbar ein Schock. Das Unternehmen meldete für die PlayStation-Sparte zwar ordentliche Ergebnisse, stellte aber gleichzeitig eine zurückhaltende Prognose auf.

Die Folge: Der Aktienwert des Unternehmens sank um bis zu 8,4 Prozent. Laut Bloomberg ist es der stärkste Tageseinbruch seit Februar 2022.

Was hat Sony angekündigt?

Ein Teil des gestrigen Geschäftsberichtes ist die Bekanntgabe, dass die PS5 seit dem Launch Ende 2020 eine Absatzzahl von 54,8 Millionen erreicht hat. Damit ist es mit Abstand die erfolgreichere der beiden Current-Gen-Systeme. Die Xbox Series X/S-Konsolen sollen auf etwa die Hälfte kommen.

In den drei Monaten des Weihnachtsquartals wurden 8,2 Millionen PS5-Konsolen abgesetzt, was offenbar der erste Grund für den sinkenden Aktienkurs ist. In den neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kommt Sony damit auf 16,4 Millionen Verkäufe. Das Ziel von 25 Millionen Konsolen bis Ende März 2024 ist nun unerreichbar, sodass die Prognose auf 21 Millionen Verkäufe reduziert wurde.

Doch damit nicht genug: Sony erwartet, dass die Verkaufszahlen der PS5 ab dem kommenden Geschäftsjahr allmählich sinken werden.

So heißt es im Quartalsbericht, dass die PS5 im Laufe des neuen Geschäftsjahres, das am 1. April 2024 beginnt, in ihr fünftes Jahr seit ihrer Markteinführung eintreten und somit die zweite Hälfte des Konsolenzyklus erreichen wird.

Man rechne daher mit einem allmählichen Rückgang der Verkaufszahlen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen die Verkäufe optimieren, wobei man „mehr Wert auf das Gleichgewicht mit den Gewinnen legen” werde.

Die PS5 kam im November 2020 auf dem Markt und war aufgrund der enormen Lieferprobleme fast zwei Jahre kaum im Handel anzutreffen. Daher klingt “zweite Hälfte des Konsolenzyklus” – oder anders übersetzt “letzte Phase“ – wie eine Einschätzung, die viel zu früh kommt.

Allerdings bezieht sich Sony mit der Prognose auf das gesamte Geschäftsjahr, das bis Ende März 2025 läuft. Erst im November 2024 tritt die Konsole in das fünfte Jahr ein und ist ab diesem Zeitpunkt vier Jahre alt.

Aussichten noch viel düsterer?

Zwischenzeitlich meldeten sich die ersten Analysten zur Sony-Prognose zu Wort und zeigten sich zum Teil besorgt: „Wenn das Wachstum der Plattform bereits seinen Höhepunkt erreicht hat, dann könnten die Aussichten viel düsterer sein, als wir es uns für das Spielegeschäft vorgestellt haben“, meint etwa Amir Anvarzadeh, Stratege bei Asymmetric Advisors.

Man befürchte schon länger, dass sich Microsoft als finanzstarkes Unternehmen und der Abonnementdienst Game Pass als “äußerst störend für Sony erweisen könnten”.

Zudem beinhaltet der Geschäftsbericht eine weitere Bekanntgabe, die Anleger verschreckt haben dürfte. Es gibt keine Pläne, in den zwölf Monaten bis März 2025 neue Teile von großen Franchises wie “God of War” oder “Marvel’s Spider-Man” zu veröffentlichen. Wir berichteten:

Doch auch die Xbox-Sparte steht vor Herausforderungen. Die Konsolenverkäufe liegen unter den Erwartungen und Microsoft verfolgt offenbar das Ziel, die bisher exklusiven Xbox-Spiele auf “ehemalige Konkurrenzkonsolen” zu bringen. Heute Abend möchten Phil Spencer und weitere Xbox-Führungskräfte über die künftige Strategie informieren.

Gleichzeitig bahnt sich eine neue Sony-Konsole an. Sollten die Gerüchte wie im Fall der PS5 Slim und des Streaming-Handhelds PlayStation Portal korrekt sein, erscheint Ende 2024 die PS5 Pro, die Sonys Geschäften frischen Antrieb verleihen könnte.

