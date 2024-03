Japan-Charts: Princess Peach schlägt alle anderen Neueinsteiger

Nicht nur „Dragon’s Dogma 2“ und „Rise of the Ronin“ sind in der letzten Woche (18. – 24. März) erschienen. Auch Nintendo brachte mit „Princess Peach: Showtime“ ein neues Spiel in den Handel. Zudem veröffentlichte Square Enix eine physische Version von „Dragon Quest X Online“.

Wenig überraschend hat der Switch-Titel darunter den ersten Platz im Nintendo-Land gesichert. Mit 77.562 verkauften Einheiten ist „Princess Peach: Showtime“ das beliebteste Game der Woche.

Dahinter kommt Capcoms Fantasy-RPG. 68.592 Abnehmer fand „Dragon’s Dogma 2„, womit das neue Projekt von Team Ninja geschlagen wurde. „Rise of the Ronin“ kommt nämlich auf 64.646 Verkäufe und muss sich daher mit Platz drei zufriedengeben. Ein enttäuschendes Abschneiden ist das jedoch keineswegs.

Die letzte Neuerscheinung ist „Dragon Quest X Online„, dessen Disk-Edition Platz vier (Switch) und sieben (PS4) belegt. Ansonsten befinden sich die üblichen Switch-Kandidaten sowie „Final Fantasy VII Rebirth“ in den Charts.

Die Top 10 – Software

Platz Spiel Verkaufszahl 1. Princess Peach: Showtime! (Switch) 77.562 2. Dragon’s Dogma 2 (PS5) 68.592 3. Rise of the Ronin (PS5) 64.646 4. Dragon Quest X Online (Switch) 17.919 5. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) 9.276 6. Super Mario Bros. Wonder (Switch) 8.118 7. Dragon Quest X Online (PS4) 7.333 8. Final Fantasy VII Rebirth (PS5) 7.121 9. Mario vs. Donkey Kong (Switch) 6.987 10. Minecraft (Switch) 6.563

Und wie sieht’s bei den Konsolen aus? Wie fast immer führt die Nintendo Switch die Hardware-Charts an. Insgesamt verkauften sich die drei Modelle 60.828 Mal. Mit großem Abstand folgen die beiden PS5-Varianten, die auf 27.788 Verkäufe kommen. Für die Xbox Series X/ S haben sich 1.360 Japaner entschieden, der Rest verteilt sich auf die PS4 und den New 2DS.

Die Top 10 – Hardware

Platz Konsole Verkäufe 1. Nintendo Switch OLED 46.851 2. PlayStation 5 mit Laufwerk 24.183 3. Nintendo Switch Lite 7.826 4. Nintendo Switch 6.151 5. PlayStation 5 ohne Laufwerk 3.605 6. Xbox Series X 958 7. Xbox Series S 402 8. PlayStation 4 250 9. Nintendo New 2DS (LL) 9

Quelle: Famitsu

