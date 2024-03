Mikrotransaktionen: 60 Prozent wollen sie nicht in Vollpreisspielen sehen

Free-to-Play-Spiele werden in der Regel über Mikrotransaktionen finanziert. Und auch bei kostenpflichtigen Multilayer-Games mit Live-Service-Ansatz sind sie längst etabliert und weitgehend akzeptiert.

Kritischer betrachten viele Leute Mikrotransaktionen, mit denen Publisher ihre Vollpreis-Singleplayer-Spiele zusätzlich monetisieren. Es war Thema unserer letzten Sonntags-Umfrage, die zu einem deutlichen Ergebnis führte.

60 Prozent möchten gar keine Mikrotransaktionen in Singleplayer-Vollpreisspielen sehen

An unserer Umfrage nahmen am vergangenen Sonntag fast 2.500 Leser teil. Wir wollten wissen, was sie von Mikrotransaktionen in Singleplayer-Vollpreisspielen halten.

Der überwiegende Teil sprach sich klar dagegen aus. 60 Prozent der Teilnehmer vertreten die Meinung, dass sie nichts in dieser Games-Kategorie zu suchen haben.

Sofern es sich nur um kosmetische Items handelt, hätten 17 Prozent keine Probleme mit der zusätzlichen Monetisierung. Und sollte es sich um wenigstens um freispielbare Inhalte handeln, könnten 15 Prozent der Teilnehmer mit leben.

Nachfolgend das finale Ergebnis:

Mikrotransaktionen in Singleplayer-Vollpreisspielen - Was haltet ihr davon? Mikrotransaktionen haben in Vollpreisspielen nicht zu suchen 60%, 1455 Stimmen 1455 Stimmen 60% 1455 Stimmen - 60% aller Stimmen

Mikrotransaktionen stören mich nicht, wenn es sich nur um kosmetische Inhalte handelt 17%, 418 Stimmen 418 Stimmen 17% 418 Stimmen - 17% aller Stimmen

Kein Problem, solange die Inhalte auch freigespielt werden können 15%, 369 Stimmen 369 Stimmen 15% 369 Stimmen - 15% aller Stimmen

Sie stören mich grundsätzlich schon, aber ich kann mit leben 6%, 140 Stimmen 140 Stimmen 6% 140 Stimmen - 6% aller Stimmen

Ich habe gar kein Problem mit Mikrotransaktionen aller Art 2%, 57 Stimmen 57 Stimmen 2% 57 Stimmen - 2% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 2439 Umfrage beendet Umfragen-Archiv Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Mikrotransaktionen haben in Vollpreisspielen nicht zu suchen 60%, 1455 Stimmen 1455 Stimmen 60% 1455 Stimmen - 60% aller Stimmen

Mikrotransaktionen stören mich nicht, wenn es sich nur um kosmetische Inhalte handelt 17%, 418 Stimmen 418 Stimmen 17% 418 Stimmen - 17% aller Stimmen

Kein Problem, solange die Inhalte auch freigespielt werden können 15%, 369 Stimmen 369 Stimmen 15% 369 Stimmen - 15% aller Stimmen

Sie stören mich grundsätzlich schon, aber ich kann mit leben 6%, 140 Stimmen 140 Stimmen 6% 140 Stimmen - 6% aller Stimmen

Ich habe gar kein Problem mit Mikrotransaktionen aller Art 2%, 57 Stimmen 57 Stimmen 2% 57 Stimmen - 2% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 2439 Umfrage beendet Umfragen-Archiv

Das schreibt die Community zu Mikrotransaktionen

Auch in den Kommentaren zur Umfrage wurde das Thema hitzig diskutiert. Marsten etwa warnt: “Wenn Mikrotransaktionen jetzt akzeptiert werden, dann wird definitiv ein falsches Signal an die Publisher gesendet. Die werden immer einen Schritt weitergehen.”

Eine vergleichbare Aussage kam von Red Realm Rabbit: “Die haben in allen bezahlten Spielen nichts zu suchen. Hier geht es ums Prinzip, denn jedes Feuer beginnt mal als einzelner Funke.” Ähnlich sieht es supreme-ikari7: “Mikrotransaktionen, egal von welcher Sorte, gehören ausradiert.”

Weniger kritische Stimmen gab es ebenfalls, zum Beispiel von Strohhut Yago: “Solange es freiwillig in Singleplayer-Spielen ist und man es nicht braucht, um im Spiel was zu schaffen, habe ich kein Problem damit.”

Auch PlaySeven meint, dass kosmetische Zusatzinhalte aus seiner Sicht kein Problem darstellen – ganz im Gegenteil zu Pay-to-Win-Mikrotransaktionen oder solche, die Grinding-Mechaniken umgehen lassen.

Dragon’s Dogma 2 ließ Kritik wieder aufflammen

Neuen Schub bekamen die Diskussionen rund um Mikrotransaktionen in kostenpflichtigen Singleplayer-Spielen zuletzt mit der Veröffentlichung von “Dragon’s Dogma 2”. Direkt zum Launch tauchten in den Stores zahlreiche zusätzliche Käufe auf, die mitunter einen faden Beigeschmack hinterließen.

Das gilt etwa für den Zielkristall. Es ist eine Zielmarkierung für die Schnellreise, nachdem Capcom derartige Schnellreisen vor dem Launch eher kritisch sah:

“Kunst der Metamorphose”, eine weitere Mikrotransaktion, war ein Thema des in dieser Woche veröffentlichten Updates für “Dragon’s Dogma 2”. Damit wurde das “natürliche Vorkommen” des Items erhöht. Auch eine 30-FPS-Option und weitere Änderungen sind enthalten.

Weitere Meldungen zu Mikrotransaktionen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren